Zes Arnhemse terreurverdachten staan vandaag opnieuw voor de Rotterdamse rechtbank. Vorig jaar werden ze opgepakt omdat ze volgens het OM een grote aanslag in Nederland wilden plegen. Vandaag is de regiezitting.

door Jenda Terpstra

Zwaarbewapende politie-eenheden vielen vorig jaar september woningen binnen in Arnhem, Huissen, Rotterdam en Vlaardingen. Drie mannen werden in Arnhem opgepakt, vier anderen werden aangehouden in een vakantiehuisje in Weert.

Vandaag staan zes van deze verdachten voor de rechter: Hardi N. (35), Waïl el A. (21), Nadeem S. (26), Morat M. (22), Nabil B. (22) en Shevan A. (30). De zes mannen worden ervan verdacht een terroristische aanslag te willen plegen met kalasjnikovs, bomvesten en mogelijk een autobom.

Volgens het OM is met hun arrestatie een grote aanslag in Nederland verijdeld. Een zevende verdachte, een 18-jarige man uit Arnhem, werd eerder vrijgelaten.

Regiezitting

Vandaag start in Rotterdam de regiezitting: een zitting waarin de inhoudelijke rechtszaak wordt voorbereid. Of de verdachten vandaag ook daadwerkelijk aanwezig zijn in de rechtbank is nog even de vraag.

Sinds hun arrestatie wachten zij het proces af in de zwaarbewaakte terrorisme-afdeling van de PI in Vught.

Zie ook: Arnhemse terreurverdachten voor de rechter: wie is wie?