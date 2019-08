De Graafschap-trainer Mike Snoei: 'Het zou me verbazen als Nijland lachend in zijn auto stapt'

Stef Nijland lijkt bij De Graafschap het kind van de rekening. In de voorbereiding werd de Groninger belangrijk gemaakt, maar nu de competitie is begonnen zit Nijland opnieuw op de bank.

Trainer Mike Snoei koos vorige week voor Youssef El Jebli als aanvallende middenvelder in de as van het veld en vanavond tegen MVV neemt Jesse Schuurman die positie over. El Jebli speelt vaanf de rechterkant en Nijland hoort bij de reserves.

Snoei snapt de frustratie en teleurstelling bij Nijland die ook vorig seizoen heel weinig aan de bak kwam bij De Graafschap. 'Het zou mij verbazen als hij lachend in zijn wagen stapt. Zeven weken lang heeft hij het prima gedaan. Natuurlijk heeft hij hier last van. Ik heb ook nog steeds vertrouwen dat hij iets voor ons gaat betekenen. In potentie is Stef namelijk een hele goede voetballer.'

Beide handen aangrijpen

In het oefenduel met Osasuna vlak voor de start van het seizoen koos Snoei voor El Jebli en Nijland in één elftal, maar dat beviel hem niet. 'Het zijn toch teveel dezelfde spelers. We hebben dat inderdaad geprobeerd. Maar er komen weer momenten hoor en ik hoop dan dat hij ze met beide handen aangrijpt', aldus Snoei.

Doorbraak Helmer

Tegen MVV ziet Jeremy Helmer bij de selectie. HIj wordt gehuurd van AZ. 'Hij zit er al dicht tegenaan', zegt Snoei. Jeremy staat er goed op in het wereldje, het is wachten op de doorbraak. Ik heb deze week op gras al mooie dingen van hem gezien die uitdagen. Ik heb ook een wat langer gesprek met hem gehad. Hij moet gaan spelen.'

Opstelling: Jurjus, Owusu, Van Huizen, Van de Pavert, Tutuarima; Vet, Schuurman, Breinburg; El Jebli, Seuntjens, Hamdaoui