Overbetuwe wil weten wie je bent en wat je vindt

Zo'n 6.300 bewoners van Overbetuwe krijgen aankomende week een uitnodiging van de gemeente om mee te doen aan een enquête. De gemeente wil op die manier peilen of inwoners tevreden zijn met hun leven in Overbetuwe.

Vorig jaar stuurde Overbetuwe als proef een soortgelijke enquête naar bewoners van het dorp Valburg. Daarmee is een hoop informatie verzameld; van bevolkingsopbouw tot cijfers over gezondheid.

Die resultaten besprak de gemeente onder meer met de dorpsraad, huisartsen en onderwijsdeskundigen. 'Samen met die partijen bekeken we wat we kunnen doen en wie dat kan doen', vertelt Maike Weenink, woordvoerder van de gemeente Overbetuwe.

Wat wil het dorp?

Uit de gesprekken in Valburg kwamen verschillende thema's naar boven. Eenzaamheid bleek een groot issue te zijn; zowel onder ouderen als onder jongeren. 'Gebrek aan geschikte voorzieningen voor die doelgroepen speelde daarbij een grote rol', stelt Weenink. 'Naar aanleiding van dat soort resultaten kun je kijken wat voor programma's je bijvoorbeeld kunt organiseren binnen een multifunctioneel centrum (MFC).'

Omdat de proef in Valburg een succes bleek, rolt Overbetuwe de enquête nu in de hele gemeente uit. Dat begint in Driel. 'Door een concrete vraag vanuit dat dorp, starten we daar met dorpsplatform Samen Driel het onderzoek. Hierdoor krijgt het platform een goed beeld van de wensen en ideeën die daar spelen', aldus wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder.

Verzamelde data moet per dorp en wijk een overzicht bieden van kansen en kwetsbaarheden. 'Dan kunnen we uiteindelijk gerichter werken. Ieder dorp en iedere kern heeft namelijk haar eigen behoeften. Met deze gegevens kunnen we zien wat er nodig is om daarin te voorzien', aldus de woordvoerder.

Gezondheid en werk

Naast de enquêteresultaten worden ook cijfers over gezondheid, werk, onderwijs en bevolkingsopbouw meegenomen. De gemeente gaat hiermee vervolgens het gesprek aan met de politie, basisscholen, woningbouwcorporaties, welzijnswerk en andere betrokkenen.

Overbetuwe geeft aan zorgvuldig en privacygericht om te gaan met gegevens. 'De data is niet terug te leiden naar personen', besluit Wenink.