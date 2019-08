Pittige kraamtijd voor kerkuilen vanwege hitte

De hitte van eind juli is niet goed geweest voor de kerkuilen en hun broedsels. Niet alle jonge uiltjes hebben de hitte overleefd en een aantal eieren is door de warmte niet uitgekomen. Eén van de vier kerkuiltjes in de schuur bij de familie Klein Lebbink in Halle heeft het niet overleefd.

door Lonneke Gerritsen

De Kerkuilenwerkgroep Achterhoek Liemers bevestigt dat de extreme temperaturen gevolgen hebben gehad voor veel jonge dieren en broedsels. Eerder deze zomer maakte de werkgroep nog bekend dat 2019 juist een heel goed uilenjaar is. Dit bleek uit de vele 'gevulde' nestkasten, waarin vaak vier of meer jongen geboren werden. Dat er dit jaar zoveel uilen geboren worden komt doordat het voedselaanbod zo groot is: er zijn muizen in overvloed.

Hoe hoger, hoe heter

Bij temperaturen hoger dan 40 graden is het echter ook voor jonge uilen zwaar. De vier baby-uiltjes bij Jannie en Tonnie Klein Lebbink in Halle hebben de hitte helaas niet allemaal overleefd. 'De uiltjes groeiden natuurlijk flink en het werd langzamerhand best krap in de nestkast,' vertelt Jannie Lebbink.

De kasten zitten vaak - net als bij de familie Klein Lebbink - hoog in een schuur, vlak onder het dak. Daar kunnen de temperaturen dus nog eens extra oplopen. 'Toen het zo heet was, begon het op een gegeven moment zo enorm te stinken in de schuur dat Tonnie en ik zijn gaan kijken en een dood uiltje vonden in de nestkast', zegt Jannie.

Een ander uiltje vond ze in de schuur, verzwakt en met de snavel wijd open. 'Die heb ik toen met een pipetje water gegeven, in de hoop dat die het nog zou redden.'

Eieren en embryo's

Dick Langwerden van de Kerkuilenwerkgroep heeft geen cijfers hoeveel jonge uilen de extreme hitte niet hebben overleefd. 'Nestkasten zitten natuurlijk overal en als de uilen eenmaal zijn geringd, kom je er meestal niet meer dichtbij.'

Hij weet wel dat veel eieren niet zijn uitgekomen door het warme weer. 'Veel uilen hadden deze zomer een tweede broedsel. Maar de eieren mogen niet warmer worden dan ongeveer 38 graden, anders is de kans groot dat de embryo's sterven.'

Hij heeft goede hoop dat het deze zomer verder goed blijft gaan met de uilen die de warmte wél overleefden: 'Er zijn nog steeds muizen genoeg!'

Vliegles

Jannie Klein Lebbink heeft het vermoeden dat het kleine uiltje dat ze water gaf er wel weer bovenop is gekomen. Ze is blij dat het nu weer een stuk koeler is. 'De ouders en de twee of drie jongen die nu nog over zijn, oefenen elke avond het vliegen.'

In de buurt komen kan niet echt, want dan bijten de kerkuilenouders van zich af: 'We zijn één keer wat dichter bij de schuur gaan kijken, toen vloog één van de ouders recht op ons af tot ongeveer een meter afstand. Best confronterend, maar boodschap begrepen... '

