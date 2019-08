Prikkelarm uurtje op kermissen in de Achterhoek

'Iedereen kan dan kermis vieren, ook mensen die fel licht en harde geluiden minder goed verdragen, slecht ter been zijn of om een andere reden niet graag naar de kermis gaan', zo laat de gemeente Oude IJsselstreek weten over de kermis in Silvolde. Het uurtje, zondag 15 september van 13.00 uur tot 14.00 uur, wordt georganiseerd in samenspraak met schuttersvereniging Willem Tell en de kermisexploitanten.



Vorig jaar was op de kermis in Didam al ruimte voor een soortgelijk initiatief, wat dit jaar op zondag 13 oktober wordt herhaald. Ook op de kermis in Groenlo, die dit weekend wordt gehouden, is in samenspraak met Oost Gelre gekozen voor een ‘prikkelarm uurtje’. Dit vindt maandag plaats van 11.00 uur tot 12.00 uur.