Overkapping van Kasteel Huis Bergh voltooid

(video van het plaatsen van de overkapping in april 2019)



De werkzaamheden begonnen eind april, toen een grote hijskraan de overkapping over het kasteel takelde richting de binnenplaats. Die hele operatie leverde een slapeloze nacht op voor directrice Marijke Brouwer. 'Als dat maar goed gaat', legde ze haar gedachtegang in april uit. Uiteindelijk was binnen één dag de overkapping overgezet. Een aantal maanden later zijn alle werkzaamheden afgerond en is de binnenplaats te bezoeken.



De deuromlijsting moest geplaatst worden omdat de Rijksdienst eiste dat het kunstwerk ergens overkapt tentoongesteld zou worden. 'Uiteindelijk is ons oog gevallen op de binnenplaats, die de overkapping niet had', aldus Brouwer. 'Daarom wordt de binnenplaats nu overkapt.' De hele procedure kostte 200.000 euro, een rib uit het lijf voor Huis Bergh. Voor Zweverink is het glas halfvol: 'We krijgen er wel een mooie binnenplaats voor terug.'