Vitesse koploper na zege in herdenkingswedstrijd Dejan Curovic

Vitesse is voorlopig koploper in de eredivisie. De Arnhemmers wonnen met 3-0 thuis van een laf spelend PEC Zwolle.

De wedstrijd begon met een indrukwekkend eerbetoon aan de afgelopen week overleden clubicoon Dejan Curovic.

De wedstrijd wilde maar niet echt loskomen. Er was een klein kansje voor Tim Matavz en een mislukt schot van Jay-Roy Grot. De beste kans was voor Bryan Linssen, na ruim een half uur. PEC leverde geen enkele bijdrage aan de wedstrijd, behalve het tempo eruit halen en afwachten. Linssen was ook dichtbij met een kopbal. Maar verder was het vooral saai in Gelredome voor rust.

Na rust kreeg Vitesse na hands een strafschop. Matavz miste in eerste instantie, maar de rebound was voor Bryan Linssen. Het doelpunt werd echter afgekeurd, maar de strafschop mocht opnieuw worden genomen en toen schoot Matavz wel raak: 1-0.

Daarna nam PEC even wat meer initiatief, maar zonder succes. Rechtsback Karavaev verdubbelde de voorsprong met een schot in de korte hoek, na een subtiel hakje van Matavz. De definitieve beslissing kwam via de ijzersterk spelende Bryan Linssen: 3-0.

