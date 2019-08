INTERVIEW | Vitesse zit opnieuw in financieel zwaar weer, vertelt de nieuwe directeur

door Richard van der Made

Vitesse heeft vorig jaar de huurovereenkomst opgezegd van stadion GelreDome, die nu nog loopt tot oktober 2023. Als reden geven jullie aan dat de huur (1,8 miljoen euro, RvdM) niet in verhouding staat tot wat Vitesse ervoor terug krijgt. Het is nu al een jaar stil, gebeurt er wel iets?

'Stilte is niet het goede woord, we zijn doorlopend in gesprek met alle partijen. Maar het is heel lastig om er inhoudelijk iets over te zeggen. Dat kan het proces alleen maar bemoeilijken. Het is inderdaad een heel belangrijk dossier. Het contract loopt nog vier jaar, maar voor nu is het beter om achter de schermen verder te praten.'

Hoe staat Vitesse er financieel voor?

'We zijn niet in balans, het is lastig. We hebben afgelopen zomer een stapje gezet, maar de fluctuaties zijn enorm. Het afgelopen boekjaar hadden we weer duidelijk een minder jaar. Gelukkig hebben we niemand hoeven te ontslaan. Maar een aantal aflopende contracten zijn niet verlengd, zowel in het voetbal als op kantoor. Het gat is nog steeds behoorlijk groot. De eigenaar is bereid de tekorten te dekken, maar dat kan niet meer jaren zo blijven. Het is dus een grote uitdaging om in balans te komen. Ja, transfers kunnen je helpen. Daar kun je stappen mee zetten. Bony, Rashica en Nakamba en Van Wolfswinkel waren mooie voorbeelden. Maar de kosten en omzet zijn uiteraard ook belangrijk.'

Wat is de verklaring?

'Het is de inrichting van deze organisatie. Het stadion, kijk naar dit gebouw op Papendal. Fantastisch met alle mooie faciliteiten, maar dat heeft ook een bepaalde prijs. De kosten passen niet bij de omzet die we hebben. Ja, als je het stadion zelf in bezit zou hebben, zou je stappen kunnen maken. De huur en alle kosten die we hebben zijn gewoon stevig en dat werkt niet in ons voordeel. We moeten gezonder worden.'

Over het vorig boekjaar, de cijfers presenteren jullie altijd in het najaar, schreef Vitesse zwarte cijfers.

'Dat was voor het eerst sinds lange tijd. Als je Europees speelt zoals in het seizoen 2017-2018 levert dat veel geld op. In dat jaar hadden we ook een paar mooie transfers zoals Rashica, Nakamba en Zhang. Maar een jaar later kan het ineens weer veel slechter zijn. Daar moet echt meer balans komen. Met de exacte cijfers komen we inderdaad later.'

Je kunt ook flink bezuinigen op je spelersbudget om de tekorten weg te werken

'Vitesse kiest er in overleg met de eigenaar voor het voetbalbudget op peil te houden, dat zie je nu ook weer aan onze selectie. We hebben onze ambities en die blijven onveranderd. Onze doelstelling is heel helder en duidelijk. We willen Europees voetbal halen. Dat kan via de ranglijst, de play-offs of de beker. Het is één van de drie.'

Dan naar vanavond. De wedstrijd tegen PEC Zwolle die in het teken zal staan van het overlijden van clubicoon Dejan Curovic. Hij werd 51 jaar. Hoe is dat vreselijke bericht hier aangekomen?

'Als een bom. Bij de club loopt nog altijd een aantal collega's rond die contact met hem hadden. Zondagavond kwamen supporters al direct bij elkaar. Maandag zag ik hier links en rechts tranen vloeien. Dit was een hele emotionele en gekke week. De betrokkenheid is echter enorm. Als ik zie wat er allemaal is opgepakt in een paar dagen, maakt me dat echt trots. Vanavond wordt een speciale wedstrijd die ook weer laat zien hoe belangrijk een club als Vitesse kan zijn. Het gaat zoveel verder en dieper dan alleen voetbal.'

Je werkt al 15 jaar bij Vitesse en was in je laatste functie verantwoordelijk voor financiën en bedrijfsvoering. Wat is vooral anders nu?

'De verschillen zijn best groot. Er komt natuurlijk meer op je af. Je komt op hele andere plekken en voert ook andere gesprekken over andere onderwerpen. Zo kom ik nu vaker bij de KNVB en de Eredivisie CV. Of spreek ik met lokale of regionale politici zoals de burgemeester van Arnhem en wethouders. Het is meer een externe functie die ook meer gericht is op de toekomst en lange termijn. Natuurlijk is het ook wel wat drukker en ik had al niet een rustige functie. Maar je moet daarin balans vinden. Ik wil het beste voor Vitesse doen en daar handel ik naar.'

Je bent geen directeur van de voorgrond, maar als Zilveren Vitessenaar wel een echte clubman en supporter. Wat is je grote doel met Vitesse?

'Een van mijn doelen is dat Vitesse meer geworteld raakt in Arnhem en omstreken. Onze zichtbaarheid kan wel beter, waarbij ik niet zeg dat we het niet goed doen. Het gaat hier in eerste instantie om voetbal, dat blijft de aanjager. Maar er is ook een andere kant en dan gaat het ook om binding en imago. Daar zit ik ook voor en wil ik mij echt voor inzetten, omdat ik denk dat het ook beter kan.'

Daarnaast doet Vitesse veel op het gebied van maatschappelijke projecten.

'Ook dat is een middel om dieper in de samenleving geworteld te raken en je imago te verbeteren. Het gaat ook om trots. Zo van samen zijn we voor Vitesse. Ik denk dat weinig mensen beseffen hoeveel projecten wij doen met Vitesse Betrokken. We mogen soms ook best iets meer naar buiten brengen en actief aan onze achterban kenbaar maken waar we mee bezig zijn. Daarmee vergroten we ook de betrokkenheid.'

Hoe wil je dat aanpakken?

'In een straal van ongeveer vijftig kilometer zitten ongeveer 300 amateurclubs. Dat is gewoon veel en daar liggen kansen. We zien al dat steeds meer clubs aansluiten die we onze partnerclubs noemen. Dat contact willen we vergroten. Het is de bedoeling dat zij bij ons kunnen meekijken en wij omgekeerd daar gaan ondersteunen bij trainingen. De intensieve onderlinge samenwerking is erop gericht om het voetbalniveau en het technisch kader in de omgeving te ontwikkelen.'

Om zo meer zichtbaar te worden?

'Precies. Maar ook omdat je weet wat er speelt, zodat we ook de talentjes bij die clubs beter in kaart kunnen brengen. Ik zou graag zien dat over een aantal jaren bij die clubs overal een Vitesse vlag wappert en dat er in de kantine een Vitesse shirt hangt. Onze club moet steeds meer zichtbaar zijn.'

De afgelopen jaren wordt er veel gesproken over de lege plekken in het stadion. Vitesse zou de binding en zijn identiteit kwijt raken. Terechte kritiek?

'Veel mensen vergelijken nog altijd met jaren geleden. Ja, toen zat het voller maar dat waren andere tijden. Er waren ook minder alternatieven. De vrijetijdsbesteding verandert en er zijn tegenwoordig veel meer alternatieven, zoals FOX Sports. Natuurlijk zijn we hiermee bezig, maar laat ik vooral zeggen dat ik enorm blij ben met de vele mensen die elke wedstrijd aanwezig zijn.'

Mis je als echte supporter trouwens de derby tegen NEC?

'Ja, die mis ik wel. Ik ben ook echt supporter, mijn hele leven al. Dit is mijn cluppie. Ik ben daar een paar keer in het uitvak geweest. Dat is wel apart qua sfeer natuurlijk. Het zijn altijd spannende wedstrijden waar altijd van alles omheen hangt. Van mijn mogen ze terugkomen en anders zou het mooi zijn als we ze eens loten in de beker. En ze dan wel uitschakelen natuurlijk.'