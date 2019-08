Hoge verwachtingen Karavaev: 'Vitesse moet zich niet aanpassen'

Vitesse wil overal domineren, zo liet trainer Slutskiy vorige week al weten. Zijn landgenoot Karavaev staat daar helemaal achter. 'We hebben een prima start achter de rug en moeten zo doorgaan. Uitwedstrijden zijn zwaarder normaal gesproken, maar we willen proberen overal de baas te zijn.'

Onvermoeibare rechtsback

Vorig seizoen speelde de rechtsback uit Moskou sterk. Hij was misschien wel de meest constante speler in de selectie en raakte alleen in april een aantal weken geblesseerd aan zijn hamstring. Verder miste Karavaev geen minuut in de competitie en ontpopte hij zich tot een onvermoeibare vleugelverdediger die voortdurend over de rechterflank raasde.

Geen aanpassingen

Karavaev legt de let altijd hoog en heeft hoge verwachtingen van de selectie en van zichzelf. 'Je wil altijd beter. Maar het klopt, ik speel altijd mijn eigen spel en dat is ook dit seizoen in balbezit belangrijk zijn en mezelf steeds inschakelen. Zo wil ik spelen. Wij moeten als Vitesse altijd naar onszelf kijken vind ik. Het is niet nodig om ons aan te passen met deze selectie', zegt Karavaev met bravoure.

Zenit Sint-Petersburg

Net als bij Thulani Serero (Al Jazira, red.) is het ook nog even spannend of de 24-jarige Rus een transfer gaat maken. De markt sluit op 2 september en Karavaev weet zich al een tijdje gevolgd door onder meer Zenit Sint-Petersburg. Die zouden ruim drie miljoen euro voor de back willen betalen. En dat is geld dat Vitesse goed zou kunnen gebruiken om gaten in de begroting te dekken. Het is echter ook al weer maanden stil rondom de Rus.

Geen gesprekken

Karavaev, met nog een contract tot 2021, wil er uiteraard weinig over kwijt. 'Zeg nooit nooit, ik kan er niet veel over zeggen nu. Nee, ik heb met niemand gesproken', beweert de Moskoviet die in januari vorig jaar voor anderhalf miljoen euro werd weggeplukt bij Sparta Praag. 'Nu ben ik bij Vitesse en concentreer ik me op dit seizoen. Het is goed mogelijk dat ik blijf.'

Vitesse speelt vrijdagavond thuis tegen PEC Zwolle. De club uit Overijssel verloor tot nu toe beide duels. Vitesse pakte al vier punten.