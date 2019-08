Concert op voormalige vuilnisbelt in Westervoort: 'Dit is echt een uniek plek'

Een vuilnisbult als decor voor een blaasconcert. Het klinkt niet fris, maar de 'bult van Putman' in Westervoort is een natuurgebied en sinds eind vorig jaar opengesteld voor bezoekers. Met het concert wil nieuwe eigenaar Natuurmonumenten die openstelling onder de aandacht brengen.

De 'bult van Putman' is een begrip in de regio. 'Maar ik zou liever spreken over de 'Bult van Westervoort', lacht Eddie Nijenhuis van Natuurmonumenten. Hij legt uit dat de voormalige vuilnisbelt compleet omgetoverd wordt tot een plek voor inwoners van Westervoort, én voor insecten. 'We overleggen met enthousiaste bewoners uit de regio over de inrichting van dit gebied. We hebben hiernaast ook de kleiputten in bezit, en daarmee willen we een groot rivier- en klimaatpark creëren. Hier willen we daarom natuur én recreatie ontwikkelen.'

Bijzondere locatie

Tijdens het concert is duidelijk dat de lokale inwoners enthousiast zijn over de nieuwe plannen voor de bult. Zo'n honderd mensen zijn naar boven gewandeld. Uiteraard komen ze voor de muziek, maar ook het uitzicht krijgt uitgebreid de aandacht. 'Je kunt hier echt ver weg kijken', zeggen twee dames. 'Zo heb ik de omgeving nog nooit gezien. Je ziet zelfs de windmolens bij de A15.'

Overal maken bezoekers foto's van de omgeving. 'Dit is echt een uniek plek', zegt een andere vrouw. 'En dan met die heerlijke muziek erbij: prachtig.'

Organisator Martijn Wieleman is blij met de bijzondere locatie voor het concert. 'Het is nog niet heel erg bekend, en dat vinden we wel zonde. Het is een mooi natuurgebied met een fantastisch uitzicht.' DT Orchestra, voorheen de Dieseltrekkers, mogen zondagmiddag het spits afbijten. Het concert is onderdeel van een weekend lang festiviteiten in de Gelderse plaats.

Afvalstort

De bult werd jarenlang gebruikt als vuilstort door afvalbedrijf de Putman Groep. Van 1979 tot 1990 werd naar schatting drie miljoen kuub afval gestort. 'Dat vind ik wel een gek idee', zegt een van de aanwezige toeschouwers. 'Ik ben altijd met een grote boog om deze bult heen gelopen, omdat dit ernstig vervuild is. Het is goed dat Natuurmonumenten dat nu in de gaten houdt.'

Nijenhuis benadrukt dat het veilig is om op de bult te lopen. 'Er ligt een drie meter dikke kleilaag boven op het vuilnis. De provincie is verantwoordelijk voor alles wat zich daaronder bevindt. Zij doen al jaren metingen, en daaruit blijkt dat het hier boven die kleilaag gewoon schoon is. Natuurmonumenten is alleen verantwoordelijk voor de buitenkant: de provincie regelt de binnenkant van de bult.'