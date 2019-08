Tiel moet portemonnee trekken om stad schoon te houden

Tiel zal de portemonnee moeten trekken om de stad met het nieuwe afvalsysteem schoon te houden. Met die boodschap gaat wethouder Frank Groen in september naar de gemeenteraad. Met afvalverwerker Avri is hiervoor een plan gemaakt. Het extra schoonmaken en opruimen, extra bekeuren en het geven van voorlichting kost tot eind volgend jaar ruim twee ton.

door Menno Provoost

Anderhalve maand geleden begon in Rivierenland een systeem van 'omgekeerd inzamelen' met ondergrondse containers voor restafval. Tiel wilde dit systeem eigenlijk niet, maar dolf bij de stemming in de regio het onderspit.

Het zou erg duur worden wanneer alleen Tiel het oude systeem zou houden, of een ander systeem in zou voeren dan de andere gemeenten. 'We hebben onze zorgen over het omgekeerd inzamelen uitgesproken', zegt wethouder Frank Groen. 'Maar we hebben niet sikkeneurig in een hoekje gezeten.'

'We zijn aan de slag gegaan om maatregelen te bedenken om Tiel zo schoon mogelijk te houden. Als het dan toch komt, moeten we ons best doen om te zorgen dat het zo goed mogelijk ingevoerd wordt. Dat is wat we nu aan het doen zijn.'

'Geen zwijnenstal'

De eerste ervaringen met het omgekeerd inzamelen lijken ook in Tiel niet tegen te vallen. 'Wat ik van Avri begrepen heb, is dat het op zich een zachte landing is', zegt Groen. 'Er zijn natuurlijk best wel problemen her en der, maar het is gelukkig niet één grote zwijnenstal geworden. Daar ben ik blij om. Het zegt ook wel iets over hoe onze inwoners met dit systeem omgaan.'

'Stedelijk karakter'

Volgens Groen is het vanwege het stedelijke karakter van Tiel en de bevolkingssamenstelling, met onder meer een grote groep arbeidsmigranten, noodzakelijk dat hier andere maatregelen getroffen worden dan elders in Rivierenland. Zo moet er ook in het weekend vuilnis opgehaald worden en extra toezicht gehouden worden op mensen die hun afval bij de container plaatsen.

De containers moeten vaker schoongemaakt worden, bijplaatsingen moeten sneller weggehaald worden en er is meer voorlichting nodig in verschillende talen. Ook bij de openbare prullenbakken moet goed in de gaten gehouden worden dat mensen er geen huisvuil in dumpen.

Experimentele maatregelen zijn bijvoorbeeld het aanbrengen van kunstgras met bloemetjes rond een container om mensen ervan te weerhouden hier vuilnis op te plaatsen.

Kosten

Al met al lopen deze maatregelen flink in de papieren. Als de gemeenteraad instemt, en de maatregelen in september ingaan, zijn de kosten voor dit jaar berekend op bijna 90.000 euro extra. In 2020 kost het een kleine 130.000 euro. Aanvankelijk was de gedachte dat dit vanuit Avri, dus door alle deelnemende gemeenten, betaald zou worden. Maar dat zit er niet in.

Groen: 'In eerste instantie waren we in de veronderstelling dat er bij Avri een projectoverschot zou kunnen zijn. Nu we bijna aan het eind zitten van de invoering van het nieuwe systeem lijkt dat niet zo te zijn. Wat wij samen met de Avri gedaan hebben is kijken wat we nog zouden kunnen. Het is nu aan de raad om te zeggen: wij zijn het eens met deze maatregelen en vinden het nodig. En daar hebben we ook geld voor over.'

Maatwerk

Met de tegenstand tegen het omgekeerd inzamelen heeft Tiel, samen met de gemeente West Maas en Waal, wel de discussie op gang gebracht om binnen het samenwerkingsverband aan individuele wensen van gemeenten tegemoet te komen. Zo is er een voorstel uitgewerkt waarin de gemeenten afzonderlijk kunnen kiezen en betalen voor het apart inzamelen van incontinentiemateriaal.

Als gemeenten hiervoor kiezen, kan dat pas in de loop van volgend jaar ingaan. 'Avri is hard op weg om de eerste gemeenschappelijke regeling in onze regio te worden die echt maatwerk mogelijk gaat maken', zegt Groen. 'In september hebben we daarover een platformbijeenkomst met de gemeenteraden. Zo kun je als gemeente aangeven wat je wel en niet wil, en daar komen dan uiteindelijk de kosten uit. Dat lijkt me ook het meest toekomstbestendig.'