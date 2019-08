Op Reces Met | 'Dat is de multiculturele samenleving waar ik écht trots op ben'

Op straat zie je mensen met allerlei achtergronden voor elkaar opkomen, stelt Talip Aydemir van DENK Verenigd Arnhem in de vijfde aflevering van 'Op Reces Met'. 'Maar als je elke dag De Telegraaf leest, krijg je een heel ander beeld van Nederland.' We blikken met alle Arnhemse fracties terug op het politieke jaar.

door Huibert Veth

Aydemir (38) is sinds 2018 actief als commissielid voor DENK Verenigd Arnhem. Het grootste deel van het afgelopen jaar verving hij Kürşat Bal als raadslid wegens ziekte. Aydemir is geen onbekend gezicht in de Arnhemse politiek. Van 2006 tot en met 2014 zat hij voor de PvdA in de gemeenteraad.

'De stad leeft mee'

Voor 'Op Reces Met' vervangt Aydemir zijn fractievoorzitter Yildirim Usta, wiens 12-jarige zoon momenteel kampt met een hersenstamtumor. Een behandeling in Spanje bleek de enige optie. 'Daar komt veel bij kijken. De stad leeft met hem mee', zegt Aydemir. Hij vertelt dat er nu één succesvolle behandeling is geweest en dat deze iedere drie weken herhaald wordt.

'Dat is Nederland'

Aydemir vindt het mooi hoe mensen ook in dit soort omstandigheden voor elkaar opkomen. 'Als je elke dag De Telegraaf leest, krijg je een heel ander beeld van Nederland. Maar als je op straat ziet hoe mensen met allerlei achtergronden voor elkaar opkomen: dat is Nederland. Dat is de multiculturele samenleving waar ik écht trots op ben.'

Zijn partij wordt steeds vaker genoemd als serieuze coalitiepartner in de huidige bestuurscrisis. Nadat de toon van de partij in de debatten vorig jaar nog wel eens onderwerp van discussie was, was deze dit jaar veel gematigder. 'We hebben vaker met elkaar aan tafel gezeten. Dan krijg je een relatie en kun je dingen ook op een andere manier zeggen.'

Aydemir geeft aan dat zijn partij veel verwantschap voelt met PvdA en GroenLinks. 'We kunnen met recht een blok genoemd worden.' De partijen hebben samen dertien zetels, nog zeven te weinig voor een nieuwe meerderheid.

'Al heel lang drama in Arnhem'

De onderlinge sfeer en de crisis in de Arnhemse politiek noemt hij 'jammer'. 'Niemand heeft er iets aan. De stad al helemaal niet. Allerlei projecten kunnen hierdoor beïnvloed worden. Maar het is al heel lang een drama in Arnhem. Een aantal collega's zoekt alle grenzen op. Dat belemmert de rest in hun functioneren. Het gaat daarbij niet om de burgers, maar om in de krant te komen.'

'Mensen schofferen nog steeds'

De adviezen uit het rapport-Frissen over de negatieve Arnhemse bestuurscultuur moeten volgens hem serieus genomen worden en zijn nog steeds relevant. 'Hier is afgelopen jaar nul keer naar gekeken. Mensen schofferen nog steeds.'

Aydemir wil opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. 'Maar die onderste laag is aan het veranderen. Er komen nieuwe Nederlanders bij, dus we moeten onszelf up-to-date houden. Veel van die mensen hebben totaal geen affiniteit met politiek. Daar moet je extra in investeren.'

'Mensen komen uit een land waar je bijvoorbeeld niet eens stoplichten hebt. Ze komen vaak uit een oorlogssituatie, waar wij nooit in terecht willen komen. En dan moeten wij ze hier in een paar maanden tijd alles uitleggen', vraagt Aydemir zich af. 'Er zijn zoveel Nederlanders die ook niet weten hoe ze een subsidie aan moeten vragen.'

'Zonder taal kom je nergens'

Zonder taal kom je volgens Aydemir nergens. 'Als je veertig jaar geleden verplicht een cursus Nederlands aan nieuwkomers had gegeven, had je nu geen probleem in Nederland.'

Radicalisering wordt volgens Aydemir nu goed aangepakt in Arnhem. 'Burgemeester Ahmed Marcouch zet zich hier zichtbaar en onzichtbaar voor in. Dat hoor je ook terug in de stad.'

Over het medialandschap zegt Aydemir: 'Alle politieke partijen worden in dit land gesteund door een mediaorgaan. Dat zie je terug in programma's, al wordt dat niet zo benoemd.' DENK heeft dat volgens hem niet. 'Als een journalist onafhankelijk is, stelt hij overal dezelfde vragen.' Lokaal vindt hij dat veel beter gaan. Wel mag er van hem meer concurrentie komen.

Een bereikbare binnenstad is belangrijk voor Aydemir. Hij wil daarom lagere parkeer- en OV-tarieven. 'Traffic is the name of the game.'

'Vitesse strijd om plek drie'

De Vitesse-fan adviseert verder zijn club goed in de gaten te houden dit jaar. 'We zullen met AZ gaan strijden om plek drie.'

