De Graafschap-coach Mike Snoei: 'Kunstgras? Waardeloze rommel'

door Richard van der Made

Snoei trainde woensdagmiddag voor het eerst met zijn selectie op De Bezelhorst waar De Graafschap een nieuwe toplaag heeft aangelegd op een al oud kunstgrasveld. 'Waanzinnig dat ze dat voor elkaar hebben gekregen. En hiernaast ligt nog een voortreffelijke grasmat. Jammer dat we daar nu niet kunnen trainen', complimenteert Snoei zijn werkgever.

Nood een deugd

De uitgesproken trainer weet dat De Graafschap vrijdag in Maastricht ook op kunstgras speelt tegen MVV. 'We zullen er soms twee keer in de maand op moeten spelen. En daarom moet je slim zijn en van de nood een deugd maken. We trainen hier de laatste twee trainingen. Maar ik vind het waardeloos en vervelend, want kijk naar het andere mooie grasveld.'

Rommel

Kunstgras lijkt over een aantal jaren weer uit de stadions in het profvoetbal te verdwijnen, maar zeker is dat nog allerminst. 'Ik denk dat kunstgras het heeft verloren', zegt Snoei. 'Voor de amateurs vind ik het anders qua onderhoud en dat je dan allemaal dezelfde kwaliteit kan leveren. Maar in het profvoetbal? Kom op zeg! We moeten echt van die rommel af.'