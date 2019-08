Vers van de pers: het dikke stripalbum van de Slag om Arnhem

Het dikke stripboek ruikt nog naar drukinkt en is dan ook nog niet bij de boekhandel of betere stripzaak te koop. Maar hier alvast een voorschotje op het album 'De Slag om Arnhem september 1944 - integrale dossier editie'. Tekenaar Hennie Vaessen uit Oosterbeek heeft zijn drie eerdere stripalbums over de Slag om Arnhem gebundeld en uitgebreid met 21 pagina's. Met daarin onder meer wat vooraf ging aan 'Arnhem', wat er gebeurde in De Betuwe, de bevrijding, de aanslag op SS-politiechef Rauter bij Woeste Hoeve en de Oversteek bij Nijmegen.

Het album is vanaf volgende week wel verkrijgbaar en in september geeft het Omroep Gelderland-platform '75 jaar vrijheid-op weg naar 2020' drie exemplaren weg via een prijsvraag. Houd daarom onze site en social media in de gaten.

De cover van het Slag om Arnhem-stripalbum - tekening Hennie Vaessen

Stripalbum legt Arnhemse oorlogshistorie van inval tot bevrijding uit

Het ruim 150 pagina's tellende album schets de situatie van de regio Arnhem vanaf de Duitse inval tot en met de bevrijding. Door aanvullende verhalen onder de noemer 'Dossier Slag om Arnhem' geeft een 20-tal bruin gekaderde pagina's achtergrond waardoor de drie eerder uitgebrachte albums (De Brug-Hotel Hartenstein-Adelaar & Pegasus) meer diepgang krijgen en mooi in elkaar overlopen. Met name het laatste deel van het stripalbum biedt ruimte om Operatie Market Garden uit te leggen en onder meer de aanslag op SS-politiechef Rauter, het bombardement op Huissen en de onderwaterzetting van de Betuwe worden ook kort en bondig belicht. Voor mensen die niet geïnteresseerd zijn in uitgebreide historische verhandelingen over de oorlog in de regio is dit album een makkelijk lezend en dynamisch getekend stukje geschiedenis. Vaessen presenteert het stripboek begin september in Rozet en signeert de albums op 14 september bij Stripboekhandel De Noorman in Arnhem.

Doe mee met de prijsvraag

Drie van de exemplaren kunnen via een prijsvraag van '75 jaar vrijheid-op weg naar 2020' worden gewonnen. Daarover binnenkort meer.

Het dikke stripboek komt uit bij uitgeverij Pelikaan Pers en bevat:

* de drie oorspronkelijke stripdelen van striptekenaar Hennie Vaessen.

Opnieuw uitgegeven, bewerkt en verfraaid.

* 21 extra pagina’s over wat er aan de slag vooraf ging in Arnhem, De Betuwe,

de bevrijding, en de Oversteek bij Nijmegen.

* 156 pagina’s, full-colour, hardcover.