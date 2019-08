Waarom dit familiebedrijf na vijf generaties besluit te stoppen

door Madelien Jansen

Het was eigenlijk nooit de bedoeling, maar als de kans zich in 2017 voordoet krabben de eigenaren van de woonwinkel zichzelf achter de oren. In een totaal veranderde markt, waarin online shoppen steeds vaker wordt verkozen boven een fysieke winkel, besluit het duo serieus na te denken over het aanbod van een kandidaat-koper.

Verstand laten spreken

'Het is niet zo dat we niet meer verder konden', licht Lizets vader Kees Verrij toe. 'Maar je krijgt een aanbod en dan denk je: hoe wordt het over vijf of tien jaar? Dat hebben we afgewogen en toen zeiden we, laten we verstandig zijn.'

Dochter Lizet, die de winkel nu twintig jaar met haar man runt, denkt lang na over het aanbod van de vastgoedontwikkelaar die hun locatie wil overnemen. 'Het is een kans, maar ook een moeilijke afweging.' Het vinden van opvolging speelde in haar achterhoofd een rol. 'We hebben één dochter. Wie weet wil zij straks niet verder, en dan?'.

De laatste jaren zagen Lizet en Jeroen minder klanten in hun winkel. Door uit te breiden met keukens, verf, behang en andere woonartikelen weten ze de zaak draaiende te houden. 'Dat is onze redding geweest, denk ik. Maar met service, aandacht en een kopje koffie, waar we bekend om staan, kun je je niet meer genoeg onderscheiden', denkt Lizet. 'Uit onderzoek blijkt dat mensen eerder gemiddeld vijf winkels bezochten voordat ze iets kopen, nu nog maar één of twee. Je krijgt dus veel minder mensen over de vloer, waardoor je ook minder mensen bereikt.'

Slechts 3 procent overleeft vierde generatie

In maart brengt de woonwinkel het besluit om per september te stoppen naar buiten. Het feit dat de winkel al zo lang in de familie zit, is bijzonder. Uit onderzoek van het Erasmus Centre for Family Business (ECFB) blijkt dat slechts 30 procent van de familiebedrijven de eerste generatiewisseling overleeft. Na de tweede opvolging staat nog maar 13 procent van de familieondernemingen overeind en slechts 3 procent overleeft een derde generatiewisseling.

De eerste, tweede en derde generatie Verrij (de tekst gaat verder onder de foto):

De eerste drie generaties Verrij. Foto: Omroep Gelderland

De overgrootvader van Kees Verrij richtte de winkel op in 1872, in Heinenoord. In eerste instantie als textielwinkel. Kees' opa zette vervolgens de winkel voort. 'Later is mijn vader erin gekomen en is het meer een meubelzaak geworden', vertelt Kees.

Dat hij daarmee begon had te maken met de watersnoodramp van 1953. 'Alles was nat of onder water gelopen. Mensen moesten iets nieuws hebben in hun woning. Hij is gaan handelen in stoelen en tapijten en van het één kwam het ander.'

Verhuizen naar Brummen

Heinenoord blijkt al snel te klein. In 1968 verhuist het gezin daarom naar Brummen, waar de vader van Kees een grotere zaak in het centrum kan overnemen. Niet veel later komt Kees zelf aan het roer, waarna hij in 1977 de kans krijgt om een stuk grond op het industrieterrein te kopen.

Hij bouwt een pand van 4000 m2. 'We waren toen één van de eerste bedrijven die op een industrieterrein gingen zitten. De mensen in Brummen zeiden: die zijn hartstikke gek, dat wordt nooit wat!'

Verrij Wonen door de jaren heen. (de tekst gaat verder onder de foto):

Verrij Wonen door de jaren heen. Foto: Omroep Gelderland

Toch ging het juist in die jaren erg goed met de woonwinkel. 'In de jaren tachtig zijn we enorm gegroeid. Door veel te adverteren en een goede service aan te bieden.' Lizet en haar man Jeroen stappen eind jaren negentig in. 'Toen waren we natuurlijk geen uniek bedrijf meer, want er kwamen overal woonboulevards. Sindsdien hebben we veel kleine- en middelgrote ondernemingen zien omvallen.'

Pand tegen de vlakte

Dat de deuren van de woonwinkel na 1 september voorgoed sluiten en een zesde generatie het bedrijf straks niet overneemt, blijft gek voor Kees en Lizet. 'Maar het is nu zoals het is, we zijn heel blij dat we het nu zelf mooi af kunnen handelen.'

De reacties van klanten hebben hen de afgelopen tijd goed gedaan. 'Er zijn heel veel mensen die het echt jammer vinden dat we weggaan, omdat ze hun meubels hier keer op keer hebben gekocht.'

Aan de keukentafel zullen de gesprekken bij de familie Verrij straks vaker over andere zaken gaan. 'We kunnen misschien een keer vrij nemen! We moeten er maar het positieve van inzien.' De nieuwe eigenaar van het pand, Ten Brinke Vastgoedontwikkeling, is met supermarktketen Aldi in overleg over de bouw van een nieuwe supermarkt op de plek van Verrij Wonen. Het volledige pand zal dan tegen de vlakte gaan. 'Daar moet ik maar niet te veel van zien', besluit Kees.