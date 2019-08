Bazoer terug bij Vitesse, Grot weer op de bank

door Richard van der Made

Vitesse won vorige week overtuigend in Tilburg van Willem II en pakte thuis een verdienstelijk punt tegen Ajax. Een nieuwe overwinning kan de Arnhemse club vrijdagavond zelfs (voor even) naar de koppositie leiden in de eredivisie. PEC Zwolle verloor beide wedstrijden met 3-1.

Eerbetoon Curovic

Het duel in Gelredome tegen PEC wordt ook aangegrepen om Dejan Curovic te herdenken. De clubicoon overleed vorige week aan de ziekte van leukemie. Fans en de club Vitesse zullen rond de wedstrijd voor een fraai eerbetoon zorgen. De spelers dragen rouwbanden. 'Het wordt speciaal en de wedstrijd staat in het teken van zijn overlijden', zegt ook trainer Slutskiy.

De coach van Vitesse wilde nog geen opstelling prijsgeven, maar zeker is dat hij voor de nieuwe aanwinst Bazoer weer een plekje heeft op het middenveld. Tegen Ajax kreeg Bazoer rood waardoor hij tegen Willem II op de tribune zat. Zijn terugkeer gaat waarschijnlijk ten koste van Grot.

Toekomst Serero onduidelijk

Thulani Serero, ondanks een 'principe akkoord' met Al Jazira staat hij nog altijd op het trainingsveld bij Vitesse, is vrijwel zeker de controleur voor de verdediging. De Zuid-Afrikaan zegt nog altijd niet te weten of hij wel of niet vertrekt, maar de kans lijkt vrij groot. Op de flanken worden net als tegen Ajax Oussama Tannane en Matus Bero verwacht. De twee spitsen tegen PEC zijn opnieuw Bryan Linssen en Tim Matavz.

Weer blessure Gong

Bij Vitesse ontbreekt alleen Hilary Gong. De Nigeriaan is opnieuw geblesseerd geraakt aan zijn knie. 'Niemand weet precies wat er gebeurde', vertelde Slutskiy na de training op Papendal. De Rus is wel weer van plan Charly Musonda wat meer speeltijd te geven. 'Hij heeft vorige week 25 minuten gespeeld, nu is het tijd voor de volgende stap.'

Deadline

Grote vraag bij de Gelderse subtopper is of er nog spelers vertrekken voor de deadline van de transfermarkt. 'Dat zou heel goed kunnen voor één van onze leiders in de selectie. Elke speler hier kan bij een financieel goed bod vertrekken. Dat is zo bij een club als Vitesse. Maar het klopt, ik zal blij zijn als het 2 september is', meldde Slutskiy die er niet vanuit gaat dat er nog spelers bij gaan komen voor het sluiten van de window.

Vermoedelijke opstelling: Pasveer, Karavaev, Doekhi, Obispo, Clarl; Tannane, Serero, Bazoer, Bero; Linssen, Matavz