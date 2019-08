Op Reces Met | 'Het liefst willen we alle Arnhemse moskeeën sluiten'

De invloed van de islam moet verdwijnen uit onze stad, stelt fractievoorzitter Coen Verheij van de PVV in de vierde aflevering van 'Op Reces Met'. Toch moet zorg volgens hem de hoogste prioriteit krijgen. We blikken met alle Arnhemse fracties terug op het politieke jaar.

door Huibert Veth

Bij de laatste verkiezingen in 2018 kwam de PVV nieuw in de Arnhemse gemeenteraad, met Verheij (38) als fractievoorzitter. Hij heeft het na een jaar ontzettend naar zijn zin in de politieke arena. 'Je zit in het centrum van waar de beslissingen worden genomen. Je hebt echt invloed.'

'Vaderschap motiveert'

Verheij wordt dit jaar voor het eerst vader. 'Het is allemaal heel spannend. Ik kijk er echt naar uit', zegt hij. Het vaderschap geeft volgens hem voor een politicus een extra motivatie om de stad en de wereld om je heen nog beter en mooier te maken. 'Je voelt een extra verantwoordelijkheid.'

Vanwege de grote inhoudelijke verschillen zien veel partijen de PVV niet als serieuze samenwerkingspartner in de huidige bestuurscrisis. Mocht zijn partij toch meepraten dan wil hij in elk geval de instroom van immigranten stoppen. 'Ook willen we moskeeën en islamitische scholen sluiten.'

'Rol Marcouch zeer zwak'

'De invloed van de islam moet verdwijnen uit onze stad.' De rol van burgemeester Ahmed Marcouch in de Arnhemse radicaliseringsaanpak noemt hij 'zeer zwak'. 'Er wordt op de borst geklopt over deze aanpak maar uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt het tegenovergestelde.' Na de zomer zal de Universiteit Utrecht met een evaluatie komen naar aanleiding van dat onderzoek.

Op het gebied van klimaat zie je in Arnhem volgens Verheij alle fracties dezelfde kant opgaan. 'De VVD gaat met de auto, GroenLinks met de trein en de Partij voor de Dieren met de bakfiets. Maar ze gaan allemaal richting de energietransitie.' Verheij wil daar geen geld aan verspillen. 'Dat is bovendien eenvoudigweg niet op te brengen.'

'Verzorgingshuizen terug'

Er moeten volgens Verheij voldoende financiële middelen naar de zorg. 'Zorg moet in Arnhem de hoogste prioriteit krijgen.' Verheij wil dat de verzorgingshuizen terugkomen en pleit voor 'meer handen aan het bed'.

De Arnhemse plannen om te gaan betalen per afvalzak worden volgens Verheij 'gewoon een extra afvalbelasting'. 'Het effect dat je wel krijgt is dat de straten vervuild raken door afvaldumping.' Hoewel een meerderheid deze plannen nog steunt voelt Verheij een draai aankomen in de gemeenteraad, die juicht hij toe.

'Nucleaire powerpacks'

Hoe het vervoer over vijftig jaar eruit ziet? 'Het zou toch mooi zijn als we kernfusie kunnen doorontwikkelen. Dat we kleine nucleaire powerpacks op zak hebben met onbeperkte energie. Die stop je in je transportmiddel en je kunt gaan', droomt Verheij vooruit.

Zelf ervaart Verheij een goede sfeer binnen de Arnhemse politiek. 'Wij kunnen met iedere fractie door één deur.' Je merkt volgens Verheij wel het nodige oud zeer en veel onderling wantrouwen. 'Er wordt teveel politiek bedreven en te weinig verantwoordelijkheid voor de stad genomen.'

'Wij gaan dit jaar op ieder onderwerp bekijken waar we de samenwerking kunnen vinden', besluit Verheij. 'Ongeacht van welke fractie een voorstel komt. Dat doen we op basis van inhoud.'

