SWN luidt noodklok: pot AMVO-bus is leeg

Dat er veel gebruik wordt gemaakt van de AMVO-bus, dat blijkt uit cijfers van Stichting Welzijn Nunspeet. Wekelijks stappen zo’n 700 tot 800 mensen in en uit de bus, maar als het zo doorgaat zal dat binnenkort niet meer het geval zijn. SWN luidt de noodklok, de pot met geld voor de AMVO-bus is leeg.

In 2002 heeft de gemeente Nunspeet de subsidiekraan voor de AMVO-bus stopgezet. Stichting Welzijn voor Ouderen Nunspeet had op dat moment nog zo’n 105.000 euro in de geldpot en garandeerde nog tien jaar door te kunnen gaan met de bus zonder hulp van de gemeente. Inmiddels, ruim 17 jaar later laat de SWN weten dat de geldpot leeg is.

Herman Klaster, directeur van SWN laat weten dat er eind van 2018 nog maar 2.850 euro in de pot zat en dat is niet genoeg om de AMVO-bus door te laten rijden. ‘Het mag niet onze eigen liquiditeit aantasten, wij moeten ook medewerkers en de huur betalen. Wij missen structureel 30.000 euro per jaar om de bussen te laten rijden.’

De vrienden van Stichting Welzijn Nunspeet heeft toegezegd om structureel 10.000 euro te doneren aan de AMVO-bus. Klaster hoopt dat er snel een oplossing komt om de bussen door te laten rijden.

Jan van de Meer in gesprek met Herman Klaster van SWN.