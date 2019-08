Zomerschool Ulft bezoekt senioren Azora

De zomerschool in Ulft bezocht zorgcentrum De Meulenbeek van Azora als onderdeel van de lessencyclus die speciaal opgezet is voor kinderen van nieuwkomers en statushouders. Het doel van het zes weken durende lesprogramma is om op een speelse manier het taalniveau van de kinderen op peil te houden of te verbeteren.

'Het is belangrijk dat de taal op niveau blijft', aldus wethouder Peter van der Wardt. 'De afgelopen jaren hebben we vanuit het onderwijs de terugkoppeling gekregen dat de taal op niveau blijft of zelfs verbeterd en dat vinden we heel belangrijk. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de kinderen in die zes weken iets leuks hebben gedaan.' Leerling Nasro vindt het erg leuk om op bezoek te gaan bij de senioren van Azora: 'Om gezellig met opa's en oma's te spelen en te bingoën.'



Naast dat de kinderen het erg naar hun zin hadden, had het bezoek ook educatieve waarde op maatschappelijke gebied. 'De kinderen leren van het omgaan met de ouderen', aldus docente Irene Finkenflügel. 'Ze leren hoe ze hier wonen, wat ze hier doen en dat het niet saai is om oud te zijn. Dat ze bijvoorbeeld ook gezellig spelletjes kunnen doen.'