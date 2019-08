Daling WW-uitkeringen in Achterhoek overstijgt gemiddelde

Het aantal verstrekte WW-uitkeringen in de Achterhoek is in de maand juli verder gedaald naar een totaal van ruim drieduizend. De daling is sterker dan landelijk en ook sterker dan in andere Gelderse regio’s.

In totaal verstrekte het UWV eind juli een totaal van 3.331 uitkeringen, dat is een daling van 5,2% in vergelijking met een maand eerder. Landelijk gezien daalde het aantal met 3,6%. Ook in vergelijking met de andere Gelderse regio’s Food Valley (-2,1%), Midden-Gelderland (-3,6%), Rijk van Nijmegen (-2,8%) en Rivierenland (-4,3%) is de afname in de Achterhoek sterker.



Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal verstrekte WW-uitkeringen in de Achterhoek met meer dan een vijfde afgenomen. Eind juli 2018 werden door het UWV nog 4.232 uitkeringen verstrekt in de regio.