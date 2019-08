Vink wil Betuwe United

"Er is zoveel talent als het alleen al om voetbal gaat in Rivierenland dat nu niet behouden blijft voor de streek, en dat is meer dan jammer", zo liet hij weten. Daarnaast vindt Vink ook dat buiten de verloren sportieve prestaties voor de streek, ook een maatschappelijke rol is weggelegd voor deze talenten. "De jeugd mist lokale voorbeelden waar ze zich aan kunnen spiegelen, ik wil graag mijn steentje bijdragen aan de maatschappij om daar waar dat nodig is de jeugd normen en waarden bij te brengen. Ik vind dat hard nodig", zo liet hij verder weten.

Vink is jarenlang trainer geweest bij Ajax en heeft bij die club met toptalenten gewerkt. De geboren Opheusdenaar en tegenwoordige inwoner van Kesteren is in Tiel verbonden aan TEC en speelt daar een grote rol in de opmars van die club in het Nederlandse voetbal. Daarnaast is hij als assistent-trainer verbonden aan de eredivisieclub Willem II.



"De komende tijd ga ik gesprekken aan met geïntereseerden en mensen die mijn visie delen om de plannen verder handen en voeten te geven. De regio op sportgebied een eigen identiteit geven zou toch fantastisch zijn, een soort van Betuwe United", liet hij verder enthousiast weten.