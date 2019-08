Lint van zonnebloemen kleurt Lochem geel en dat vinden de insecten fijn

Als u de afgelopen weken door de gemeente Lochem gereden bent of u heeft een fietstocht gemaakt door het buitengebied van de gemeente kan het u niet ontgaan zijn. Het lijkt Frankrijk in het klein. Een geel gekleurd lint van zonnebloemen siert de maislanden. In het voorjaar is zo'n 25 kilometer aan zonnebloemzaden ingezaaid en de insecten plukken daar nu de vruchten van.

door Melanie Lokate

Met een tablet in de hand loopt imker Annelies Hijink langs een zonnebloemlint in het buitengebied van Laren. 'Kijk een hommel', zegt ze. Ze pakt haar tablet erbij en vult in een speciaal programma in dat ze een hommel heeft gezien. 'Ik doe dit ongeveer een keer per week', legt ze uit.

Het zoemt boven de bloemen

Vandaag zoemt het niet boven de velden. 'De weersomstandigheden zijn niet zo gunstig,' vertelt ze. Het waait, rommelt in de lucht en tijdens ons bezoek aan het veld begint het ook nog te regenen. 'Wat zou jij doen als je een bij was? Dan zou je nu ook niet buiten zijn', valt Anne Leeflang, projectleider vanuit 't Onderholt haar bij.

Maar de afgelopen weken zoemde het volgens de dames wel boven de velden. En dat zegt ook boer Herman Menkhorst. Hij heeft ongeveer 500 meter aan zonnebloemen langs zijn veld staan. 'Zweefvliegen, honingbijen, hommels, maar ook lieveheersbeestje en vlinders', vertellen ze. De afgelopen weken hebben heel veel insecten de weg naar de gemeente Lochem gevonden.

Beluister het fragment. De tekst gaat daaronder verder.

Verschillende onderzoeken meten effect

'We onderzoeken hoeveel insecten er op afgekomen zijn', legt Leeflang uit. Maar ze onderzoeken deze periode meer. 'We kijken onder andere naar het onkruid onder de zonnebloemen, want dat is wel een probleem voor de boeren. En daarnaast kijken we wat bijvoorbeeld andere planten en kruiden die we op bepaalde plekken onder de zonnebloemen hebben gezaaid doen.' De resultaten zijn nog niet bekend, maar het ziet er allemaal heel positief uit.

Boer Menkhorst is het daar helemaal mee eens. 'Het is echt prachtig, ik heb zoveel insecten en vogels gezien, daar word ik blij van.' Toch heeft hij ook nog wel een puntje van aandacht. 'Het is allemaal best veel papierwerk, ik moet precies aangegeven waar ik wat heb staan en dat kan volgens mij beter.'

Oplossing voor biodiversiteit?

'Kijk het is een pilot', legt Leeflang uit. 'We zijn dingen aan het proberen en we hopen dat we na volgend jaar een blauwdruk op papier hebben ,zodat ook andere gemeenten dit over kunnen nemen.'

Want ja, er is interesse vanuit verschillende gemeenten. 'Maar ik heb liever dat we het goed doen en dat we het allemaal iets langzamer uitrollen, dan dat het straks fout gaat en dat het uiteindelijk geen succes wordt.' En daarbij komt dat, mocht het project uitbreiden, het ook financieel allemaal nog rond moet komen.

Of dit een oplossing is voor biodiversiteit? 'Nee', zegt Leeflang. 'Dit is zo'n klein onderdeel, maar als ik zie hoe we dit samen met natuurorganisaties, overheden en boeren doen, dan is het voor de teelt van mais zeker een mooi begin om iets te doen aan het verbeteren van de biodiversiteit.'

Zie ook: