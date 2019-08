Wijchen wil na vijf jaar een nieuw ontmoetingscentrum: 'Het heeft te lang geduurd'

De gemeente Wijchen wil een nieuw ontmoetingscentrum voor met name ouderen realiseren in Villa Sterrenbosch midden in het centrum. De inwoners van Wijchen moeten het al vijf jaar zonder zo'n trefpunt doen.

door Thomas Overdijk

De deuren van ontmoetingscentrum De Huttenkamp gingen in 2014 op slot. Sindsdien was er geen sprake van een vervangende locatie. In november dat jaar vroeg de gemeenteraad om onderzoek naar mogelijkheden voor een nieuwe ontmoetingsplek. Na een rondvraag bleek dat er onder de ouderen in Wijchen ontzettend veel behoefte was voor zo'n nieuw trefpunt.

'We kunnen ons geen betere plek wensen'

Het gemeentebestuur ging vervolgens in gesprek met welzijnsorganisatie MeerVoormekaar en een groep vrijwilligers. De keuze viel uiteindelijk op Villa Sterrenbosch. Volgens verantwoordelijk wethouder Titus Burgers 'kan de gemeente zich geen betere plek wensen'.

'Na vele jaren touwtrekken hebben we eindelijk een geschikte plek gevonden', stelt de wethouder. 'Het voordeel bij deze locatie is dat we niet allemaal nieuwe faciliteiten hoeven te regelen zoals horecavoorzieningen; die zitten er allemaal al in. Dat scheelt weer in de kosten.'

'Het heeft veel te lang geduurd'

Voordat de deuren van het nieuwe ontmoetingscentrum openen, moet de raad in september nog instemmen met het voorstel. Het college vraagt de lokale politiek om een bedrag van ruim 62.000 euro beschikbaar te stellen. 'De uiteindelijke kosten zijn ook afhankelijk van het aantal bezoekers en hoe vaak mensen besluiten gebruik te maken van de ruimte', legt Burgers uit.

De lokale CDA-fractie stelde eerder voor om een ontmoetingsplek voor ouderen mee te nemen in het grootschalige centrumvernieuwingsproject 'Tussen Kasteel en Wijchens Meer'. Dat idee werd destijds afgeschoten. 'Dan had je zo'n plek wel permanenter kunnen maken', stelt fractievoorzitter Björn Derksen. 'Maar goed, het idee spreekt ons hoe dan ons erg aan - we pleiten al heel lang voor een nieuw ontmoetingscentrum. Het heeft alleen veel te lang geduurd.'

