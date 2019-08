Bouw Joop Sarsplein in Doetinchem vertraagd tot najaar

De realisatie van het horecaplein aan de Grutstraat in Doetinchem heeft vertraging opgelopen doordat onderdelen voor het plein niet op tijd geleverd zijn. Deze zomer zou het Joop Sarsplein, zoals het horeacaplein gaat heten, klaar zijn maar de officiële oplevering is nu uitgesteld tot het najaar.

Door: Davie Klein Gunnewiek

'Er is vertraging opgetreden in de levering van metaalwerken', zo laat de gemeente Doetinchem in een reactie weten. Het gaat hierbij om metaalwerk voor de pergola, de plantenbakken, de lessenaars en een hekwerk. 'Hiervoor was oorspronkelijk een levertijd opgegeven van zes tot acht weken, maar deze is in bepaalde gevallen opgelopen tot 18 weken.'

Ook de verwerking van het glas-in-lood uit het voormalige Gelderlanderpand in de lessenaars bleek een moeilijkere klus dan gedacht. 'Diverse opdrachtnemers hebben de opdracht weer teruggegeven, waardoor we op zoek moesten naar een andere leverancier die deze klus kon klaren.'

Glas-in-lood ramen fragiel

Volgens de gemeente zijn de glas in lood ramen fragiel en moeten deze in een dubbele-glasconstructie gevat worden: 'Het is technisch uitdagend om dit geheel stevig genoeg te maken, maar ook niet te zwaar.' De bomen voor het plein kunnen pas na het plantseizoen worden aangeplant. Dat zal op zijn vroegst half oktober zijn.



De pergola, plantenbakken en het scherm bij de nooduitgang van de Catharinagarage zijn inmiddels geplaatst. Ook de vlonder onder de boom bij de voormalige sportschool is klaar en de eerste stukjes straatwerk zitten er in.

Na de bouwvak wordt begonnen met de stadsplattegrond die centraal op het plein komt. De verwachting is dat alle verhardingen er eind september in zitten. Tussendoor worden ook nog de lessenaars met de glas-in-lood-ramen geplaatst.

Voorjaar 2020 opening voor horeca

De officiële oplevering en openingshandeling van het Joop Sarsplein staat nu gepland voor het najaar. Omdat het terrasseizoen dan eindigt zal er in het voorjaar van 2020 nog een openingshandeling zijn als de horeca het plein in gebruik gaat nemen.

'Dit zal de meer feestelijke in gebruik name zijn, waarbij ook de nodige activiteiten worden georganiseerd, die doorlopen in de feestelijkheden rond Koningsdag en Bevrijdingsdag', aldus de gemeente.