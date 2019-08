Kijk naar de Ronde van de Achterhoek bij Omroep Gelderland

Tot 18.00 uur hoef je niets te missen van dé wielerronde van de Achterhoek. Het Gelderland Nieuws begint door de wedstrijd niet om 17.00 uur, maar zal direct na de live-uitzending om 18.00 uur te zien zijn.

Kijk hier naar de Ronde van de Achterhoek:

Waar te kijken?

De echte liefhebber kan om 18.20 uur de tocht nog eens in vogelvlucht terugkijken in een uitgebreide samenvatting. Ook via YouTube en de Facebook-pagina van Gelderland Sport is de wedstrijd live te volgen. Vorig jaar ging de overwinning naar Cees Bol, die dit jaar nog actief was in de Tour de France.

Tocht al veel ouder

Hoewel het officieel de derde editie is van de ronde, is de klassieker eigenlijk al veel vaker verreden. Van 1969 tot en met 1988 werd de tocht namelijk ook al georganiseerd.

In al die jaren waren er maar twee Achterhoekse winnaars te bejubelen: Frits Schür was in 1972, tijdens de vierde editie, de eerste. Arie Hassink was in 1981 de laatste Achterhoeker die erin slaagde de koers te winnen.