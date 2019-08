(VIDEO) NEC huurt Tom van de Looi van FC Groningen: 'Ik kan maandag spelen'

door Richard van der Made

Op ludieke wijze werd Van de Looi woensdagmiddag gepresenteerd in een versierd bouwdorp voor de jeugd in de Nijmeegse volksbuurt Neerbosch Oost. Dat gebeurde uiteraard in het bijzijn van tientallen kinderen. NEC presenteert veel vaker spelers op bijzondere locaties in de stad.

De 20-jarige Van de Looi speelde al 33 wedstrijden in de eredivisie, maar zat vorig seizoen vaak op de bank bij FC Groningen waar hij naar eigen zeggen ook dit seizoen geen uitzicht had op een basisplaats.

Donderdag eerste training

Hij maakte bij de club uit het hoge noorden wel de hele voorbereiding mee en is dan ook fit. 'Wat mij betreft kan ik maandag erbij zijn en spelen', stelt Van de Looi zelfverzekerd. Jong Ajax is dan in Amsterdam de tegenstander van NEC dat een valse start beleefde door thuis van fc Eindhoven te verliezen (2-1). Donderdag traint de middenvelder voor het eerst mee met zijn nieuwe club.

Plannen en ambities

De zoon van voormalig Willem II trainer Erwin van de Looi, die nu bondscoach is van Jong Oranje, blijkt onder de indruk. 'Dit is leuk om te doen met al die kinderen in zo'n volksbuurt. En ik heb ook al gemerkt dat NEC een grote club is met goede faciliteiten en een mooie, fanatieke achterban. De plannen en ambities spreken mij aan. Daarom kies ik voor NEC.'

'Het voelt niet echt als een stap terug, maar meer als een stap opzij', vervolgt Van de Looi. 'Bij FC Groningen hebben ze in de selectie veel middenvelders, waardoor ik weinig aan spelen toe zou komen', legt hij uit in de fraaie speeltuin met verschillende tentjes waar hij ook direct met tientallen kinderen op de foto gaat.

Foto: Omroep Gelderland

Derde nieuweling

Van de Looi is de derde nieuweling bij de Nijmeegse club. Eerder werden Jellert van Landschoot (gehuurd van Club Brugge) en Bas Kuipers (contract ontbonden bij het Roemeense Viitorul) vastgelegd. Daarnaast werd keeper Mattijs Branderhorst, eerst gehuurd van Willem II, definitief aangetrokken door NEC. Van de Looi is pas de vierde middenvelder in de selectie.

'Met de komst Tom voorzien we ons middenveld van een flinke kwaliteitsimpuls. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al veel eredivisiewedstrijden in de benen en brengt hij dus de nodige ervaring met zich mee', legt algemeen directeur Wilco van Schaik uit.