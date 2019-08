Raad stelt vragen na boycot Superboeren

'Het is niet de eerste keer dat supporters die voetbalwedstrijden in Maastricht willen bezoeken, zich beklagen over de manier waarop zij bejegend worden', aldus de fractie. 'Ook supporters van verschillende bezoekende clubs (bijvoorbeeld Roda JC en NEC) hebben zich met woord en daad beklaagd over de in hun ogen overdreven veiligheidsmaatregelen in Maastricht in vergelijking met andere steden waar betaald voetbal wordt gespeeld.' De Maastrichtse PvdA-fractie wil daarom van het college van burgemeester en wethouders weten hoe de besluitvorming omtrent de bezoekregeling is genomen.



Daarnaast stelt de partij vragen over het feit dat De Graafschap alleen de maximale vierhonderd kaarten kon afnemen als de supporters verdeeld over acht bussen naar De Geusselt zouden komen, terwijl clubs als Fortuna Sittard enkele jaren geleden nog met twaalf bussen konden komen en het parkeerdek in de tussentijd niet verkleind is. Het college zal na het reces de schriftelijke vragen van beide partijen beantwoorden.



Verantwoording afschuiven

De Graafschap-trainer Mike Snoei baalt van de boycot, maar begrijpt dat de supporters een punt willen maken. 'Je moet zelf je problemen oplossen en niet de verantwoording bij de supporters leggen. En van daar uit de supporters blijven faciliteren. Wij hebben nu een leeg vak, dat is je verantwoording afschuiven.'