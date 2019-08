(VIDEO) Getergde Mike Snoei schiet uit slof: 'Ik ben niet blij met jou'

door Richard van der Made

Dat Snoei Schuurman op een iets andere positie neerzet en Youssef El Jebli vanaf de rechterkant gaat spelen, viel woensdag simpel af te lezen op de (tactische) training van De Graafschap op De Bezelhorst in Doetinchem. Daar bleek ook dat Jordy Tutuarima weer hersteld is van rugklachten.

Het was voor het eerst dit seizoen dat de selectie op deze accommodatie was te vinden. Op De Bezelhorst, waar jaren geleden ook al werd getraind door de hoofdmacht, ligt kunstgras en dat is ook in Maastricht vrijdag de ondergrond.

El Jebli rechtsbuiten

Javier Vet krijgt in stadion De Geuselt in Zuid-Limburg een basisplaats en vormt een blok op het middenveld met Gregor Breinburg. Jesse Schuurman, overgekomen van Vitesse, verhuist daarom iets naar voren en gaat achter spits Ralf Seuntjens spelen op 'tien'.

Tutuarima start

Daryl van Mieghem ontbreekt door een kuitbeenblessure die hij opliep tegen Cambuur. De vleugelspits ligt er enkele weken uit. Youssef El Jebli is als rechtsbuiten vrijwel zeker zijn vervanger. Jordy Tutuarima, de beoogde linksback, start ook tegen MVV. Hij viel vorige week op het nippertje af met rugklachten.

Op tafel

Trainer Mike Snoei reageerde geprikkeld op het benoemen van de wijzigingen in zijn opstelling voor vrijdag. 'Ik ben hier niet blij mee', want ik ben het niet gewend dat alles twee dagen voor een wedstrijd al op tafel komt. We zijn de tegenstander nu gewoon aan het bedienen. Dat zie je bijna nergens en is toch belachelijk? Maar oke, Jesse Schuurman speelt inderdaad achter Seuntjens. En El Jebli is rechtsback', grapte hij nog.

Deuren sluiten

'De supporters willen dit ook helemaal niet', meent Snoei. 'Niet één supporter is hiermee bezig. Die willen alleen drie punten. Ik wil gewoon dat je wat nuance aanbrengt in datgene wat wij hier doen', reageerde de getergde Didammer na de training bij v.v. Doetinchem.

De Graafschap is er de club niet naar om de deuren voor pers en publiek te sluiten, maar alleen dan zou Snoei zijn elftal wel geheim kunnen houden voor fans en media. 'Besloten trainingen? Dat hoort niet bij De Graafschap', is de coach stellig.

Degelijke zege

Wellicht wijzigt Snoei zijn formatie nog, maar die kans lijkt klein. Hij wilde er verder niet over uitweiden. De Graafschap begon de competitie vrijdag met een degelijke en verdiende overwinning thuis tegen Cambuur Leeuwarden. De ploeg van Henk de Jong werd met 2-0 geklopt. De Graafschap geldt als één van de favorieten voor promotie dit seizoen.

Vermoedelijke opstelling: Jurjus, Owusu, Van Huizen, Van de Pavert, Tutuarima; Vet, Schuurman, Breinburg; El Jebli, Seuntjens, Hamdaoui