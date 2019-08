Theo is 85 jaar en wil vandaag het wereldrecord op de fiets pakken

Fietsen als medicijn tegen alles. Dat is het levensmotto van Theo Ankoné. De 85-jarige Warnsvelder fiets dagelijks minimaal 40 kilometer, reed al diverse zware tochten en heeft inmiddels honderdduizenden fietskilometers in de benen. Donderdag komt daar weer een hoofdstuk bij: in Geleen gaat hij op voor het werelduurrecord voor 80-plussers.

'Ik heb nog nooit ook maar een medicijn gebruikt. Geen paracetamolletje, geen bloedverdunner wat mensen van mijn leeftijd veel gebruiken. Nee, ik fiets gewoon elke dag.'

Ankoné klinkt net zo fit als dat hij eruit ziet. Zonder uitzondering pakt hij elke dag zijn fiets. 'En dat doe ik omdat ik het leuk vind. Ik zoek boerenweggetjes uit, fiets stevig door, maar er ontgaat me niets.' Fietsen is voor de Warnsvelder simpelweg genieten. 'Mensen denken dan dat je alleen maar naar je stuur en je wiel kijkt en niets meekrijgt van de omgeving. Maar ik zie elke buizerd, elke vlinder, alles neem ik in me op.'

'Ik wil niet opschepperig overkomen...'

Op een speciale wielerbaan in Geleen (één van de zeldzame 500-meter buitenbanen van Europa) doet hij donderdag dus een gooi naar het werelduurrecord van fietsers boven de 80 jaar. Het record werd in juni nog verbeterd door een 80-jarige Limburger. Hij reed in een uur tijd toen 26 kilometer en ruim 600 meter.

'Daar lig ik niet wakker van', zegt Ankoné zelfverzekerd. 'Ik wil niet opschepperig overkomen, maar ik rij nog stukken rond de 40 kilometer per uur. Maar dat doe je dan even als je aanzet, op een korte afstand. Nu moet ik een uur lang een tempo aanhouden. Dat is wel andere koek.'

Recordjacht vanaf 18.00 uur

In zijn missie wordt de 85-jarige wielrenner bijgestaan door Atty Duijn uit Eefde. 'En dat is niet de minste hoor. Hij kan echt goed doorfietsen. Heeft niet voor niets het werelduurrecord voor 70-plussers op zijn naam staan', vertelt Ankoné over zijn gelegenheidscoach. Diezelfde lofzang horen we bij zijn 73-jarige coach. 'Theo is een heel goede fietser. Hij heeft het zeker in zich om dat record te verbreken.'

Als het weer een klein beetje meezit dan gaat Ankoné onder toeziend oog van zijn coach en wat baanofficials om 18.00 uur van start. Een uur later zal duidelijk worden of hij het record te pakken heeft. 'Maar zwaar zal het wel worden, denk ik. Het asfalt is ook wat slechter, dus dat geeft meer rolweerstand. Weet je wat het ergste is? Ik heb er nog zin in ook!'