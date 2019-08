Bomenkap bij Doetinchem: 'Maar bos blijft bos'

door Lonneke Gerritsen

Het bos wordt volgens Staatsbosbeheer onder andere uitgedund, zodat de overige bomen meer ruimte krijgen en beter kunnen groeien. Daarnaast vindt er 'verjonging' plaats. Dat wil zeggen dat er open plekken in het bos worden gemaakt waar zonlicht bij kan komen. Op die manier kunnen zaden ontkiemen waardoor er vanzelf weer nieuwe bomen groeien. Dat zorgt voor biodiversiteit in het bos.

Grote machines

Een aantal omwonenden - verenigd in het comité Matiging Kapbeleid Slangenburg - vindt de kap onnodig en is onder meer bang dat de grote machines het bos en de grond beschadigen. Volgens Pauline de Vries van het comité is vooral het noordelijke deel van de Slangenburg een rustig deel en een ecologisch waardevolle plek. 'Er zijn hier veel verschillende boomsoorten, mossen en paddenstoelen. Daarnaast leven er reeën, dassen en nestelt de zwarte specht er. '

Het comité heeft de afgelopen maanden regelmatig contact gehad met Staatsbosbeheer en de zorgen over de kap gedeeld. 'Maar helaas zijn we daar niet in gehoord en gaan de werkzaamheden gewoon door.' De Vries vindt dat Staatsbosbeheer het aan het publiek mooier voor doet komen dan dat het volgens haar is: 'Nederland is één van de dunst beboste gebieden van Europa. Je moet je afvragen of het wenselijk is om de bossen die ons resten zo zwaar te exploiteren.'

Gaten groeien dicht

Boswachter Doreen Rugers heeft regelmatig met de tegenstanders contact gehad en naar eigen zeggen ook goed naar hun kritische punten gekeken. 'Het is alleen maar goed dat er betrokken buurtbewoners zijn die hart hebben voor de natuur.'

Volgens haar wordt er zeker rekening gehouden met de flora en fauna tijdens de werkzaamheden. 'De grond is nu droog, dus beschadigingen door de machines zijn minimaal.' De bomen die worden gekapt leveren geld op dat weer gebruikt wordt voor natuurbeleid. Volgens Rugers verdwijnt er uiteindelijk geen bos: 'Door deze werkwijze groeien ook weer bomen en planten terug. De gaten groeien weer dicht en het bos blijft bos'.