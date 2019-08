Op Reces Met | 'Het meeste betaalde werk is helemaal niet nuttig'

Als je niet hoeft, wordt de wil om bij te dragen vanzelf groter, stelt fractievoorzitter Leo de Groot van de Partij voor de Dieren in de derde aflevering van 'Op Reces Met'. Hij pleit voor een proef met een basisinkomen in Arnhem. We blikken met alle Arnhemse fracties terug op het politieke jaar.

De Partij voor de Dieren maakt sinds 2014 deel uit van de Arnhemse gemeenteraad, met De Groot als fractievoorzitter. Al vanaf de beginjaren is hij betrokken bij de partij.

'Ook pubers komen daar uit'

Zijn zoon gaat naar een 'democratische school'. 'De leerlingen bepalen daar zelf wat ze leren en hoe ze dat leren', vertelt De Groot. 'Dat werkt heel goed omdat ze leren verantwoordelijkheid te nemen.' Ook pubers komen daar volgens hem met elkaar uit. 'Daar kan de Arnhemse politiek zeker wat van leren.'

De Groot is een groot voorstander van het basisinkomen, waarbij iedereen verzekerd is van geld zonder dat daar iets tegenover hoeft te staan. 'Je kunt hiermee lokaal een proef doen door bijvoorbeeld de controle op de bijstand weg te halen.' Als je niet hoeft, wordt de wil om bij te dragen volgens hem vanzelf groter.

'Betaald werk zwaar overschat'

'Heel veel mensen leveren zonder betaald werk een hele grote bijdrage. Daar tegenover staat heel veel betaald werk dat zwaar overschat wordt. Het meeste betaalde werk is helemaal niet nuttig', zegt De Groot, zonder concreet te maken om welke banen het volgens hem dan gaat.

Het tekort op de huizenmarkt is hiermee volgens De Groot ook op te lossen. 'Nu blijven veel mensen gescheiden wonen omdat ze anders een deel van hun uitkering verliezen.' Met het basisinkomen zijn mensen verzekerd van deze uitkering en trekken ze volgens De Groot eerder bij elkaar in. 'En het kost de maatschappij niks extra.'

'Plant een boom'

Politici moeten volgens De Groot beter beseffen dat bomen en groen in de stad essentieel zijn. 'Het levert aan alle kanten iets op. Of het nu gaat om de gezondheidszorg, asfalt dat kapot gaat omdat het te warm is of luchtvervuiling. Ik zeg: plant een boom.'

'Nepgeld'

'In feite is natuur de oplossing voor alles. De natuur regelt zo goed als perfect het evenwicht, ook voor mensen.' Over geld zou volgens De Groot niet gesproken moeten worden. 'Het aanleggen van een bos kost geld omdat er bouwgrond afgeboekt wordt. Maar dat is nepgeld. Dat is puur rekenkundig.'

Over de sfeer in de Arnhemse politiek zegt De Groot: 'Ik heb dit jaar steeds vaker over andere raadsleden gedacht: waar zijn we mee bezig?' Discussies worden volgens hem buiten de context geplaatst om elkaar op onplezierige wijze te benaderen. 'Er wordt snel gehakt op wethouders.'

'Treurig beeld'

Naar het kritische rapport Frissen over de omgangsvormen binnen de Arnhemse politiek is volgens hem het afgelopen jaar niet meer gekeken. 'Het is jammer dat we er niet in slagen om het minder persoonlijk te maken. Dat schetst een treurig beeld van de Arnhemse politiek.'

De Groot denkt graag verder vooruit. Nu maken we volgens hem 'heel dom' gebruik van vervoer door alleen in een vijfpersoons auto te gaan zitten. Hij verwacht over vijftig jaar meer elektrisch, zelfsturend en collectief vervoer. 'Maar de meeste files ontstaan niet omdat er teveel auto's op de weg zijn, maar omdat mensen niet kunnen rijden.'

