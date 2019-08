Damcoach Henk S. voor de rechter om maken van kinderporno

Het onderzoek naar de 63-jarige man werd in december gestart nadat er een camera in zijn badkamer was aangetroffen. De man had als damcoach regelmatig kinderen te gast in zijn woning.

Begin juni werd hij aangehouden op het politiebureau in Tiel. Dezelfde week kwam hij vrij, omdat er onvoldoende gronden waren om hem langer vast te houden. Hij is door dambond KNDB geschorst.

'Camera vergeten weg te halen'

Zelf gaf Henk S. aan dat hij de camera had geïnstalleerd om zijn jichtaanvallen te kunnen vastleggen onder de douche en dat hij de camera was vergeten weg te halen. Het is niet duidelijk of er ook filmmateriaal is gevonden waar minderjarigen of andere gasten op te zien zijn.

Wanneer de damcoach moet voorkomen is nog niet bekend. Er is volgens een woordvoerder nog geen zittingsdatum gepland.

