Geschil over vervuilde grond legt bouw luxueuze buitenplaatsen stil

Het maken van een buitenplaats met drie luxueuze woningen aan de Passewaaijse Hogeweg in Tiel loopt grote vertraging op door gesteggel over vervuilde grond. De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) legde eind vorig jaar het werk stil omdat er stukken glas en vermoedelijk asbest aangetroffen werd. Sindsdien zit het terrein op slot.

door Menno Provoost

Het moet een mooie groene overgang worden tussen de nieuwbouwwijk Passewaaij en het buitengebied aan de Waalbandijk bij Tiel. De buitenplaatsen die de gemeente Tiel hier voor ogen heeft, hebben als bijzondere eigenschap dat de woningen in een landschapspark geplaatst worden dat openbaar toegankelijk moet zijn. Maar vooralsnog blijft het eerste plan voor zo'n buitenplaats aan de Passewaaijse Hogeweg steken in een verbeten strijd over vervuilde grond.

Deze week diende het bezwaar dat het Tielse bedrijf Harteman maakt tegen de maatregelen die de ODR voor het perceel aan de voet van de Waalbandijk getroffen heeft. De omgevingsdienst voert bouw- en milieutaken uit voor de gemeenten in Rivierenland. Harteman moest als aannemer een laag grond op het terrein aanbrengen. Dit werk werd eind november stilgelegd omdat een inspecteur aan de oppervlakte stukken glas, ongebroken puin, metaal en vermoedelijk asbest aantrof.

Dat laatste is niet getest, dus wordt gesproken van asbestverdacht materiaal. Aanvankelijk werd Harteman gesommeerd de grond weg te halen. Later concludeerde de ODR dat het volstaat om de grond te zeven om zo de stukken glas en asbestverdacht materiaal eruit te halen.

'Niet objectief en willekeurig'

Harteman maakt hier bezwaar tegen. Volgens het bedrijf voldoet de samenstelling van de grond aan alle normen. Er zit altijd een bepaald percentage 'bodemvreemd' materiaal in grond. Zo mag er bijvoorbeeld 100 milligram per kilo asbest in grond zitten. Los van de chemische samenstelling stelt de ODR dat grond waarin stukken glas en vermoedelijk asbest kunnen worden waargenomen niet geschikt is om te gebruiken als grond voor huizen en tuinen.

Harteman stelt dat deze conclusie op basis van visuele waarneming niet objectief is vast te stellen. De ODR zou dus willekeurig te werk gaan en tal van projecten waar meer vervuilde grond wordt gebruikt gewoon laten passeren. Het ODR bestrijdt dat. De voorbeelden die Harteman aandraagt zijn volgens de dienst onvergelijkbaar.

Ondertussen zitten de gebroeders Geebel als eigenaren van de grond flink met de kwestie in hun maag. Hun plan voor de lommerrijke buitenplaatsen loopt grote vertraging op. Daarbij is het met de door Harteman opgebrachte grond, volgens hen bezaaid met glas en andere troep, onverkoopbaar. Ze zijn het dus eens met de ODR dat de grond gezeefd moet worden en dringen er bij de bezwarencommissie en de gemeente Tiel op aan om hier snel een besluit over te nemen.

Ernstige verontreiniging

Overigens is het opbrengen van de grond onderdeel van een saneringsplan voor de locatie die ernstig verontreinigd is met zware metalen, bestrijdingsmiddelen, PAK en asbest. Het zogenoemde 'Gat van Geebel' werd in 1950 gegraven om klei te leveren voor een dijkversterking elders. In de periode tot 1971 is het volgestort met grond, puin en ander bedrijfsafval. Dit is aanvankelijk afgedekt met enkele decimeters zand of klei. Om het terrein geschikt te maken voor de bouw moet er een meter grond op gebracht worden. Naar de randen, waar groen wordt aangeplant, kan dit aflopen naar een halve meter. Voorwaarde is wel dat de gekozen beplanting niet dieper mag wortelen dan de aangebrachte grondlaag.