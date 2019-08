Olympisch kampioene Ligtlee wil voor open cultuur zorgen bij wielrenbond

De Olympisch kampioene gaat presentaties verzorgen en gesprekken voeren met topsporters en clubs. Een meer open cultuur is het doel. 'Zelf heb ik het tijdens mijn carrière best wel eens gemist dat ik met andere sporters kon praten over lastige kwesties en wat wel of juist niet ‘normaal’ is binnen de topsportwereld', aldus Ligtlee.

Binnenvetter

De 25-jarige Eerbeekse liet afgelopen december al weten een 'binnenvetter' te zijn en alles tot de laatste druppel op te kroppen. Ze nam destijds het besluit een punt achter haar carrière te zetten. 'En zo zijn er veel meer sporters. Ik wil voorkomen dat met hen gebeurt wat met mij is gebeurd', vertelt ze.

De tekst gaat verder onder de video.

Over sommige dingen wordt volgens haar nooit gepraat. 'Dan heb ik het over iets persoonlijks als je gewicht. Ik wil dat daar over gesproken kan worden.'

'Omzetten in iets positiefs'

Ligtlee richtte onlangs haar eigen bedrijf oprichtte waarmee ze fietsclinics, presentaties en persoonlijke trainingen verzorgt. Ze stapte zelf met haar idee naar de KNWU. 'Hoe mooi is het als je je eigen frustraties kunt omzetten in iets positiefs.'

De voormalig baanwielrenster onthulde dinsdag nog het straatnaambord van haar eigen Elis Ligtleeplein in Eerbeek. Een dag eerder werd bekend dat ze ambassadeur wordt van de Europese Kampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn.

Zie ook: