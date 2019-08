VIDEO | Muziekwinkel tegen de vlakte, de bizarste instrumenten moeten weg

door Wim van Amerongen

Sommige instrumenten in Werners Rare Music Shop lijken niet eens bespeelbaar. Tot Werner ze uit het schap pakt en er muziek uit weet te krijgen. Een zaag bespelen met een strijker, een gitaar gemaakt van sigarenkisten, het kan niet gek genoeg. 'Ik heb ooit een gitaar van kaas gemaakt', grapt Werner als hem gevraagd wordt naar zijn gekste instrument.

De tekst gaat verder onder de video:

'Bij kaasboeren heb je van die plastic showmodellen liggen. Ik heb er ooit één op de kop weten te tikken, maakte er een gitaarhals aan vast en het klonk beter dan je van zo'n plastic geval zou verwachten.'

Sloop

Maar vanaf oktober is het voorbij. Werners Music Shop moet na ruim 10 jaar uit het voormalig postkantoor. 'We huren dit antikraak, dus we wisten wel dat het op een dag zou gebeuren. Maar het is natuurlijk altijd zuur als de dag komt.' De projectontwikkelaar wil het pand slopen voor nieuwbouw. 'Leuk voor de mensen die die daar in de toekomst gaan wonen, maar helaas niet voor mij.'

Werner en zijn vrouw Majorie zoeken nu een nieuw plekje voor hun bijzondere winkel. Ze hebben wel wat woonopties, maar een geschikt winkelpand vinden is lastig. 'We hebben niet veel nodig. Een woonhuis met een grote woonkamer om het in te zetten is al voldoende', zegt hij.

Huur

Het verkopen van bizarre muziekinstrumenten levert helaas te weinig op om een winkelpand te kunnen huren. 'Hier in de omgeving kost een winkelpand al gauw drieduizend euro per maand. Dat is voor ons echt veel te veel', aldus de winkeleigenaar.

Omdat ze nog geen geschikt pand hebben gevonden, moeten ze van een deel van de voorraad af. Daarom gaan ze zaterdag flink wat instrumenten in de uitverkoop gooien. 'Doordat we nu zo'n grote winkelruimte hebben, was het natuurlijk aantrekkelijk om wat extra instrumenten op voorraad te hebben', grapt Werner.

Werner en Majorie hebben tot 1 oktober om de zaak leeg af te leveren. Daarna gaat de sloopkogel in het gebouw. Beiden zijn ervan overtuigd dat ze snel weer door kunnen. 'We hebben gelukkig wat ijzer in het vuur. En als dat niet lukt, gaan we gewoon online verder. Maar zo'n winkel heeft natuurlijk wel zijn charmes.'