Zutphense bioscoop Cinemajestic wil fors uitbreiden

De bioscoop telt op dit moment vier zalen met in totaal 545 stoelen. Als het aan de exploitanten Cynthia Marras en Ron Gerrits ligt, komen daar binnenkort twee zalen met 200 en 175 stoelen bij. 'Met echte kaskrakers merken we dat mensen vooral in de eerste weken naar de bioscoop willen. Nu hebben we vaak te weinig stoelen voor iedereen die wil komen.'

3D-geluid

Ook het grote aanbod aan films is volgens Marras een reden voor de uitbreiding. 'We moeten nu continu keuzes maken. Soms draait een film nog heel goed en zit de zaal telkens nog vol, maar dan halen we hem er wel uit omdat er alweer een nieuwe goede film uitkomt. Met meer zalen kunnen we straks ook meer films aanbieden.'

Daarnaast wil de bioscoop één nieuwe zaal uitrusten met Dolby Atmos, ook wel 3D-geluid genoemd. Naast dat je geluid rondom hoort, zitten er ook 64 luidsprekers in het plafond. Marras verwacht vooral de liefhebbers van actiefilms hier blij mee te maken. De optie om eten of drinken te bestellen door op een knopje te drukken tijdens de film blijft in de nieuwe zalen bestaan.

Eerdere plannen gestrand

Een paar jaar geleden kondigde Cinemajestic ook al aan uit te willen breiden. De gemeente gaf toen goedkeuring aan de plannen, maar de pandeigenaar gooide roet in het eten. 'De huurbaas hebben we nu wel aan onze kant, maar nu moet de gemeente nog akkoord gaan', vertelt Marras. In september gaan de plannen wederom naar de gemeente. Als die akkoord gaat is de laatste hobbel de financiering, maar volgens Marras zijn de eerste gesprekken met de bank positief.

De bioscoop op industrieterrein de Mars opende in 2005 haar deuren als Merral Theater. Marras en Gerrits namen de bios in 2008 over. 'Vorig jaar hebben we nog een record verbroken, 15.000 mensen kwamen naar Bohemian Rhapsody. We zijn blij dat we dit op eigen kracht kunnen doen, want ik denk dat we in Nederland inmiddels nog maar met een handjevol zelfstandigen zijn.'