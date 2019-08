Vleesvervangers in opmars: slager maakt hybride balletjes

Uit cijfers van onderzoeksbureau IRI Nederland blijkt dat we steeds vaker echt vlees vervangen door vleesvervangers. In de supermarkt is de verkoop van vleesvervangers in twee jaar tijd met 51 procent toegenomen.

Gerard Steltenpool uit Hoevelaken zit al zo'n 50 jaar in het slagersvak. 'Wij zijn vindingrijk. Toen ik zo'n 50 jaar geleden in dit vak kwam, kwam de slavink op de markt. Dat was het eerste vlug-klaar-artikel. Daarna zijn er honderden nieuwe producten gekomen', zegt hij tegen de NOS over de mogelijke bedreiging van het slagersvak.

Hij is niet bang dat hij het in zijn omzet gaat merken. Ze gaan gewoon minder dieren verkopen: 'De omzetten kunnen gelijk blijven als we producten maken die minder vlees bevatten, maar even smaakvol zijn.'

Hybride bal in de herfst

Steltenpool ziet een nieuwe uitdaging in producten die deels uit vlees, deels uit peulvruchten bestaan. Er is volgens hem minimaal 30 procent vlees nodig voor de smaak. De rest bestaat dan uit witte bonen, bruine bonen, kapucijners of linzen. Daarmee boek je ook al enorme milieuwinst volgens de slager: 'Als je in plaats van 100 procent vlees, 30 procent vlees gebruikt, maak je al een heel groot verschil.'

Steltenpool ziet dat collega's erg vast willen houden aan het traditionele slagersvak. Maar hij weet dat hij nieuwe dingen moet proberen: 'Als je nu de kans krijgt om je daarin te ontwikkelen, moet je dat gewoon doen.'

Hij ziet zichzelf in de toekomst al een hybride bal maken; een bal met een mix van vlees en peulvruchten. 'Misschien in de herfst al wel.'

Zie ook: Spanning bij Gelderse slagers: wie heeft de beste grillworst van het land?