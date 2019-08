Henk Struijs (64) voorkwam gezinsdrama en krijgt hoge onderscheiding

door Sven Strijbosch

Het gaat om de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in zilver. Na de gouden variant en de Militaire Willems-Orde de hoogste dapperheidsonderscheiding die kan worden gegeven.

De tekst gaat verder onder de foto:



Foto: Omroep Gelderland

Op een zondagavond in november 2006 schiet Struijs zijn buurvrouw in Havelte te hulp. Ze is in paniek omdat haar ex-man haar woning is binnengedrongen. De man dreigt de vrouw en haar twee kinderen van 3 en 7 jaar dood te schieten met zijn Diemaco-mitrailleur. Vervolgens wil hij het vuur openen op omstanders en agenten.

'Struijs trof in de donkere woning de beschonken en zwaarbewapende man aan', valt er te lezen in een krantenartikel uit die tijd. De man besloot de trekker erover te halen, maar het wapen weigerde. Er zaten wel degelijk patronen in, zo bleek later. Struijs overmeesterde de man en droeg hem na een tijdje over aan agenten.

Buurvrouw ook aanwezig

De landmacht roemde de kapitein in 2006 al voor zijn daad. 'Hij zal dan ook zeker worden geëerd en onderscheiden voor zijn actie, die hij met gevaar voor eigen leven uitvoerde en waarmee hij waarschijnlijk veel levens redde', zei een landmachtwoordvoerder destijds.

Dertien jaar na dato kwam de minister woensdagmiddag dus naar Groesbeek om Struijs te eren voor zijn heldendaad. Ook de buurvrouw van toen was bij het bijzondere moment aanwezig.