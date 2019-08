Erepenning voor Henk Struijs, 13 jaar nadat hij gezinsdrama voorkwam

door Sven Strijbosch

Het gaat om de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in zilver. Na de gouden variant en de Militaire Willems-Orde de hoogste dapperheidsonderscheiding die kan worden gegeven. Een held voelt Henk zich alleen totaal niet: 'Ik heb ingegrepen, zoals van mij verwacht kan worden als beroepsmilitair.'

Mitrailleur

Op een zondagavond in november 2006 schiet kapitein Struijs zijn buurvrouw in Havelte te hulp. Ze is in paniek omdat haar ex-man haar woning is binnengedrongen. De man dreigt de vrouw en haar twee kinderen van 3 en 7 jaar dood te schieten met zijn Diemaco-mitrailleur. Vervolgens wil hij het vuur openen op omstanders en agenten. 'Toen ik dat wapen zag, wist ik dat het mis was', vertelt Struijs. 'Voor een gemiddelde burger is het angstig, maar voor mij was het juist een stimulans om snel te zijn.'

De ex-man van de buurvrouw was onder invloed van alcohol en pillen. Uiteindelijk schoot de man op Struijs, maar het wapen weigerde. Er zaten wel degelijk patronen in, zo bleek later. Struijs overmeesterde de man en droeg hem na een half uur over aan agenten. Dat half uur was niet gemakkelijk aangezien de man zich hevig verzette.

Foto: Omroep Gelderland

Buurvrouw ook aanwezig

Ook de buurvrouw van toen was bij het bijzondere moment aanwezig woensdagmiddag. Ze is Henk eeuwig dankbaar voor de heldendaad. 'Hij heeft ons leven gered. Henk heeft me aan de kant gedrukt en mijn ex-man overmeesterd. Daardoor sta ik hier nog', vertelt Carla Boland-Oosterhof. Zij woont nog steeds in Drenthe, maar Henk inmiddels al twee jaar in Groesbeek.

Het grootste cadeau voor Henk is niet de penning, maar het weerzien met zijn voormalige buurvrouw. 'Ik ben dat ik die vrouw zie, zie dat ze gezond is, dat ze een nieuwe partner heeft en dat haar kinderen gezond zijn', vertelt de ex-militair.

'Dit had kunnen eindigen in een familiedrama'

De landmacht roemde de kapitein in 2006 al voor zijn daad. 'Hij zal dan ook zeker worden geëerd en onderscheiden voor zijn actie, die hij met gevaar voor eigen leven uitvoerde en waarmee hij waarschijnlijk veel levens redde', zei een landmachtwoordvoerder destijds.

Dertien jaar na dato kwam de minister woensdagmiddag dus naar Groesbeek om Struijs te eren voor zijn heldendaad. 'Dit had kunnen eindigen in een groot familiedrama. Een moord op drie mensen. Dat heeft Henk voorkomen. Ik wens iedereen zo'n buurman', aldus Ank Bijleveld.

Waarom nu pas?

Dat het dertien jaar heeft moeten duren, betreurt minister Bijleveld. 'Er is eerder naar gekeken, maar toen is het dossier ergens zoekgeraakt', antwoordt ze op de vraag waarom er na dertien jaar alsnog een onderscheiding wordt uitgereikt.

Een majoor heeft het dossier uiteindelijk weer heeft opgepakt. 'Maar dit had veel eerder gemoeten.'