Nieuwe kliko's in Wijchen, maar Dar kan ze niet legen

'Dit kan toch nooit de bedoeling zijn', foetert Alice Peters-Vroom, bewoner van Niftrik. Ze is net bevallen van een tweeling en heeft daarom een grotere container voor het restafval nodig. Die kreeg ze ook, maar de nieuwe, grote restafvalcontainer kan nog niet worden geleegd.

Afvalverwerker Dar zegt met spoed op zoek te zijn naar een oplossing. 'Het is een technisch verhaal, maar bepaalde vuilniswagens kunnen deze kliko niet legen', vertelt een woordvoerder. Het zou om een probleem met de gleuven in de afvalbak gaan. Bewoners moeten bellen en vervolgens komt er binnen twee dagen een aparte vuilniswagen om de kliko te legen.

En bellen doen bewoners: 'Ik heb laatst vijf keer moeten bellen om de container geleegd te krijgen. Een paar weken terug was het over de 40 graden. Het stinkt enorm met al die luiers erin', vertelt Alice. Naast bewoner is ze ook raadslid voor de lokale VVD. Er zijn inmiddels raadsvragen gesteld.

Onduidelijkheid

Of de containers vervangen moeten worden is nog niet duidelijk. Op welke termijn het probleem is opgelost evenmin. 'Samen met Dar kijken we hoe we dit snel kunnen oplossen. De volle containers worden alsnog geleegd met een speciale wagen', laat een woordvoerder van de gemeente Wijchen desgevraagd weten.

