Bezwaar tegen asowoningen: 'Maar juridisch geen poot om op te staan'

door Sven Strijbosch

Er is boosheid over het feit dat niet iedereen in de buurt is geïnformeerd. 'Daaruit blijkt minachting voor de bewoners van Weezenhof', schrijft Carel van Nahuijs in het bezwaar. Hij benadrukt dat er nooit redelijke gesprekken zijn gevoerd over de komst van de woningen.

Dertien in totaal

In totaal wil de gemeente Nijmegen dertien Skaeve Huse in de stad hebben: acht aan de rand van Weezenhof en vijf in Noord. De huizen zijn een opvang voor dak- en thuislozen waarvoor andere opvang geen succes is gebleken, omdat ze zich niet kunnen of willen aanpassen. Plannen voor dit soort huizen bestaan al langer. Eerder stapten bewoners van Weezenhof naar de Raad van State.

Die bewoners werden 'niet ontvankelijk' verklaard omdat ze te ver van de beoogde locatie wonen. Ze zijn dus geen partij. Alleen het bezwaar van een naastgelegen boomkweker werd gegrond verklaard, maar met die partij zijn inmiddels afspraken gemaakt.

'Kom nou eens praten'

En dus is er nu ruim baan voor de Skaeve Huse. Dat beseft Bewonersplatform Weezenhof zich maar al te goed: 'We hebben juridisch geen poot om op te staan', aldus Carel van Nahuijs. 'We roepen de gemeente op: kom nou eens praten. Laten we kijken onder welke voorwaarden het wel zou kunnen.'

Naast de communicatie is er namelijk ook inhoudelijk veel op het plan aan te merken, meent het bewonersplatform. 'Wij willen garanties over het beheer, toezicht en de begeleiding van deze mensen', benadrukt Van Nahuijs. 'De onrust bij bewoners wordt gevoed door recente voorvallen van onjuiste inschattingen van zorginstellingen over risico's die cliënten voor de samenleving vormen.'

Meer kritiek

Niet alleen in Weezenhof is er grote bezorgdheid. Ook in Nijmegen-Noord zijn bewoners fel tegen de Skaeve Huse. Bewoner Arnold Wegh beloofde eerder al tot de hoogste rechter door te vechten. Dat is voor de bewoners van Weezenhof al een gepasseerd station.

Het Nijmeegse college benadrukt dat uit ervaringen in andere steden blijkt dat omwonenden van Skaeve Huse daarvan 'geen noemenswaardige hinder' ervaren.

