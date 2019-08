NOS past tune 'Het Oog' niet aan na klacht Dierenaar

De NOS gaat de tune van het late avondprogramma 'Met het oog op Morgen' niet aanpassen na een klacht van luisteraar Frans Koevoets uit Dieren. In Trouw liet deze in een ingezonden brief weten ‘Gute Nacht Freunde’ van Reinhard Mey niet geschikt te vinden, omdat wordt gesproken over het opsteken van een sigaret.

In het nummer dat elke avond als opener van het NPO Radio 1-programma te horen is, is de tekst Wat ik nog te zeggen heb, duurt een sigaret te horen.

Beluister het nummer. De tekst gaat onder de video verder.

Dat zou volgens de 67-jarige briefschrijver uit Dieren ervoor zorgen dat roken als normaal gedrag zou worden gezien en hem tevens herinneren aan de vele mensen die om heen wegvielen door kanker, zo schrijft de website www.Radio.NL .

Maar de NOS is nog steeds niet van plan om de tune, die ruim 40 jaar geleden werd gekozen, te veranderen. Volgens de omroep gaat het meer om de sfeer van de plaat dan de tekst om een sigaret op te steken. 'Als we op het verzoek zouden ingaan betekent dat dat het Oog het Oog niet meer is. En dat vinden we echt een stap te ver', aldus de omroep in het AD.

Radio 1-presentator Chris Kijne liet maandagavond bij de opening met enige spot weten wat de programmamakers van de ophef vonden: 'Luisteraar, we hebben u lief. Het is niet onze bedoeling dat u nu een sigaretje opsteekt..'