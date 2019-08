Steeds meer voedselbossen: 'Dit is de landbouw van de toekomst'

door Rob Haverkamp

Een bos van 2,5 hectare in het buitengebied van Groesbeek. Je ziet er niet aan dat er meer dan 400 eetbare soorten groeien. Tien jaar geleden kocht Wouter van Eck de grond, toen nog een kale maïsakker. Landbouw voor luie boeren noemt hij het. Mits goed aangelegd.

Er zitten soorten tussen waarvan je amper kan geloven dat ze bestaan. De Schapenbes bijvoorbeeld, die smaakt naar banaan met chocolade. Of de Japanse Mahonie, waarvan de blaadjes qua smaak een perfecte imitatie zijn van Franse uiensoep, inclusief kaas.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Levert heel veel meer op

Landbouw met hulp van bomen waar je, eenmaal aangelegd, nauwelijks geld en energie meer in hoeft te steken. Het voedselbos zorgt voor zichzelf. Op steeds meer plekken in Nederland verrijzen voedselbossen. In het Brabantse Schijndel wordt gewerkt een aan 20 hectare groot voedselbos dat reguliere landbouw moet overtuigen.

In de tussentijd hoopt van Eck dat boeren met 5 procent van hun grond willen experimenteren, kijken of het wat is zo'n voedselbos. Zijn bos in Groesbeek levert na tien jaar al 3000 euro netto per hectare per jaar op. En rekenmodellen voorspellen voor het voedselbos in Schijndel over 20 jaar een netto opbrengst van 13.000 euro per hectare per jaar.

Waar de gewone boer vecht tegen droogte en andere gevolgen van klimaatverandering heeft het voedselbos, met bomen die water vast houden en een kerngezond bodemleven, daar helemaal geen last van. Vandaar dat Van Eck en gelijkgestemden het voedselbos zien al de landbouw van de toekomst.