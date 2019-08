Raad Overbetuwe blijft kritisch over zorgplannen: 'Steken energie liever direct in preventie'

De Lokale partij Gemeentebelangen Overbetuwe (GBO) stelt vragen over de nieuwe zorgplannen van wethouder Rob Engels. Engels wil voorkomen dat met name hulpbehoevende jongeren in een onnodig zwaar zorgtraject terechtkomen.

door Thomas Overdijk

GBO stelt de vragen naar aanleiding van een artikel van Omroep Gelderland. Hierin komen verschillende zorgprofessionals aan het woord over de zorgplannen van Wijchen. Het streven van die gemeente is om de helft minder jongeren door te verwijzen voor intensieve zorg. Dat is volgens betrokkenen te ambitieus.

Ingrid van der Heijden (GBO): ‘Wat wij nu vooral duidelijk willen hebben is hoe de wethouder huisartsen over de streep gaat trekken zodat ze jongeren niet direct doorverwijzen naar zware zorg. Als je bij jongeren op tijd kunt inspringen, kun je dat voorkomen.'

Ze laat verder weten dat de vragen ook zijn bedoeld als een extra ‘reminder’ voor de wethouder: ‘Neem het mee in je overwegingen en betrek ons als raad in de opzet van je nieuwe plannen.’

Spieken bij Wijchen

Engels is voormalig wethouder van Wijchen. Hij zette in 2018 de Wijchense zorgplannen mede op. In Overbetuwe is Engels opnieuw verantwoordelijk voor de zorg. ‘Ik kijk uiteraard nog steeds met een schuin oog naar Wijchen', geeft hij toe. ‘Minpunten in dat systeem ga ik in Overbetuwe verbeteren.’

Ook in Overbetuwe wil Engels een samenwerkingsverband tussen welzijnspartijen. Hij wil het dan wel net even anders regelen.

‘In Overbetuwe krijgen welzijnspartijen een grotere positie dan de zorginstellingen’, geeft hij aan. ‘Zeker bij jongeren is er altijd sprake van verschillende, achterliggende oorzaken waarom ze zorg nodig hebben. De thuissituatie is daarbij erg bepalend. We hebben uiteraard het liefst dat kinderen thuis worden opgevoed en niet in een instelling.'

Leren omgaan met een echtscheiding

Engels stelt dat zorginstellingen minder zicht hebben op de achterliggende omstandigheden van jongeren. ‘Met de welzijnsprofessionals willen we dus breder en kritischer kijken naar de structuren die ten grondslag liggen aan veel problemen. Hoe leren we kinderen bijvoorbeeld omgaan met een echtscheiding? We moeten vroegtijdig signaleren om te voorkomen dat jongeren in een instelling belanden.’

Hij wil daarvoor onder meer een praktijkondersteuner van de GGZ inzetten: ‘Dan hebben we een deskundige ter plaatse waarmee huisartsen kunnen sparren. Zo kun je kleine problemen klein houden.’

‘We vinden dit te ver gaan’

Niet iedereen heeft evenveel vertrouwen in de plannen van Engels. Fractievoorzitter Elbert Elbers (PvdA) had liever gezien dat alles bij het oude was gebleven. ‘Om een samenwerkingsverband tussen alle zorg- en welzijnspartijen af te dwingen, vinden wij te ver gaan.’

Elbers vreest dat de opzet van zo’n nieuwe organisatie te veel tijd en energie kost. ‘Die energie steken we liever direct in de preventie.’

