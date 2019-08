Introductieweek in Wageningen: minder studenten dan normaal

De Wageningse introductie trekt voor het eerst in jaren minder deelnemers. In totaal schreven 2225 aanstaande studenten zich in, tegen zo'n 2400 vorig jaar. De Wageningen Universiteit verwacht dan ook minder bachelorstudenten.

door Freke Remmers

De Algemene Introductie Dagen (AID) in Wageningen beginnen deze vrijdag. Aankomende studenten van Wageningen Universiteit en de Aeres Hogeschool staat dan weer een programma van zes dagen te wachten, waarin ze hun nieuwe studieplek, de stad en hun stadgenoten leren kennen. Vanaf 10.30 uur kunnen ze zich registreren.

Dat zullen echter minder studenten doen dan andere jaren. Dit jaar schreven 2225 deelnemers zich van tevoren in. Dat is een kleine daling. 'Dat is voor het eerst', beaamt medewerker Sjef Moling.

'Het komt waarschijnlijk doordat er minder bachelorstudenten zich hebben ingeschreven en omdat er minder studenten op kamers gaan door het leenstelsel. Dat hoorden we al van andere steden dat er dan ook minder studenten meedoen aan de introductie. Maar we weten het pas echt na de enquête die we doen onder studenten die niet meedoen met de introductie.'

AID-camping weer opgebouwd

Woordvoerder Simon Vink van de Wageningen Universiteit kan de definitieve cijfers van de instroom in de bacheloropleidingen nog niet geven, maar geeft wel aan dat er inderdaad een kleine daling wordt verwacht. 'Dan gaat het om zo'n 50 studenten minder dan vorig jaar: 1650 in plaats van 1700. We verwachtten al een tijdje een stabilisatie in het aantal nieuwe bachelorstudenten. Al met al blijven we wel groeien tot 15.000 studenten, omdat de uitstroom kleiner is dan de instroom.'

Toch betekent dat niet dat er ruim plek is voor de nieuwe studenten om tijdens de introductie te overnachten. Daarom wordt er opnieuw een AID-camping ingericht op de campus, waar introductielopers zonder dak boven hun hoofd een tentje kunnen plaatsen. Er zijn 250 plekken, waarvoor 200 aanmeldingen zijn binnengekomen. Vorig jaar was de camping er voor het eerst.

Nijmegen in de plus

Ook in Nijmegen gaat de introductie binnenkort van start. Daar kunnen studenten zich zondag melden. Het aantal deelnemers zit daar nog steeds in de plus. Het aantal inschrijvingen ligt al boven de 3500 van vorig jaar, en in Nijmegen kunnen studenten zich zelfs tijdens de introductie nog aanmelden.

