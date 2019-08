Indië Herdenking: Horssense zoon overlevende atoombom Nagasaki brengt vredesboodschap

Het is donderdag precies 74 jaar geleden dat Japan zich overgaf, waarmee een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog in Azië en aan de Japanse bezetting van Nederlands-Indië, het huidige Indonesië. De slachtoffers worden woensdag en donderdag herdacht.

Vergeving voor verschrikkingen

De Indische militair Everhard Schouten ondervindt de Japanse onderdrukking aan den lijve. Hij wordt krijgsgevangen gemaakt door het Japanse leger en overgebracht naar een kamp in Nagasaki en moet dwangarbeid verrichten. Schouten is aan het werk in de Japanse stad als die op 9 augustus 1945 getroffen wordt door een atoombombardement. Hij overleeft het bombardement, maar het blijft een trauma.

Erkenning

Pas na 66 jaar wordt hij door Japan erkend als slachtoffer van het bombardement. Die erkenning is een omslagpunt in het leven van Schouten, waardoor hij Japan kan vergeven voor het lijden en de verschrikkingen die hij heeft moeten doorstaan. Ook vergeeft hij de Amerikanen voor het gooien van de atoombom.

Zoon zet vredesmissie voort

Schouten overlijdt in november 2012 op 90-jarige leeftijd. Zijn zoon Rob vindt dat hij het stokje van zijn vader moet overnemen en gaat een vredes- en vergevingsboodschap uitdragen. Daarvoor richt hij de organisatie Imagine Peace Now op. In 2015 gaat hij op een verzoeningsreis naar Japan en woont daar de herdenking van het bombardement op Nagasaki bij. Zijn missie is daarmee niet ten einde. Volgend jaar wil hij weer naar de Japanse stad om een monument te realiseren voor de mensen die daar in een kamp zaten.