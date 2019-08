ONSbank: kunst moet jongeren uit de schulden halen

De stichting ONSbank wil met kunst jongeren in Arnhem met schulden helpen. Volgens woordvoerder Erica van Loon zijn kunstenaars out-of-the-boxdenkers. 'Daarom zijn zij de aangewezen personen om de jongeren te inspireren.'



Er is een grote groep jongeren in Nederland die met schulden zitten. Ook in Arnhem. 'Deze groep is vrijwel onzichtbaar. Hun schuld belemmert hun persoonlijke ontwikkeling. Ze komen er zelf niet uit.'



Stichting ONSbank helpt deze jongeren, vertelt Van Loon. 'De stichting biedt jongeren een weg uit schulden. ONSbank is een initiatief dat jongeren de kans biedt uit de vicieuze cirkel te kunnen gaan. Dat doet de stichting met kunst. Het idee is ooit door een instituut ontstaan dat het denken als kunst heeft benaderd.'



De workshops binnen ONSbank worden verzorgd door professionele kunstenaars, zoals dansers, fotografen, sporters. Van Loon: 'Zij inspireren jongeren een richting te geven aan hun doelen en toekomstplannen. Boodschap is: verandering is mogelijk.'



ONSbank ondersteunt jongeren in groepsverband in hun sociale en persoonlijke ontwikkeling. De groepen variëren tussen 12 à 15 personen. Daarnaast worden jongeren individueel door coaches begeleid naar de financiële kant van het probleem om meer inzicht te krijgen in hun financiën en hun gedrag omtrent financiën.



In Amsterdam heeft de stichting drie jaren succesvolle programma’s gedraaid. Met de start van het programma in Arnhem zet ONSbank de eerste stap om jongeren in heel Nederland een weg uit de schulden te bieden.

Jongeren tussen 18-27 jaar kunnen zich aanmelden via het e-mailadres: aanmelden@onsbank.nl.