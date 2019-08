Ulfts transportbedrijf naar Aziatische markt

De bedrijven zien kansen in de ‘nieuwe zijderoute’ van China naar Pakistan. De zogenaamde China-Pakistan Economic Corrider (CPEC) is een aaneenschakeling van infrastructurele projecten vanaf de Chinese grens naar de Pakistaanse zeehavens. Door de route over land moet de transporttijd flink worden ingeperkt. 'Vanaf de havens in Pakistan begint de zeevaart direct bij de Golf van Aden en gaat vanuit het Suezkanaal zo naar diverse Europese havens', zo laat Don Trucking-directeur Don de Jong van het bedrijf uit Ulft weten. Het Ulftse bedrijf is vervolgens verantwoordelijk voor aflevering van producten op de eindbestemming.



Om chauffeurs voor te bereiden op rijden in onder meer China en in havengebieden, wordt daarnaast een trucksimulator ontwikkeld door beide bedrijven. 'Dat wordt een mobiele unit die tussen onze vestigingen heen en weer verplaatst wordt', aldus directeur De Jong. 'In China moet je voordat je de weg op mag eerst je rijbewijs vertalen en een rijvaardigheidstest halen in dat land. Dat is vrij heftig en de simulator gaat daarbij helpen.'