Druten: 'Nooit informatie gekregen over wapens of militairen bij Lato in Afferden'

De gemeente Druten zegt nooit enig signaal te hebben gekregen dat in de woning van Festim Lato, de zelfbenoemde 'president in ballingschap' in Afferden, automatische wapens of Kosovaarse militairen zijn geweest. De afgelopen jaren zijn zowel Lato's woning als zijn activiteiten daar nauwlettend in de gaten gehouden.

Lato woonde de afgelopen jaren in een afgelegen huis in Afferden. Hij had zichzelf uitgeroepen tot president van Chameria, een regio op de grens van Albanië en Griekenland die streeft naar onafhankelijkheid.

Drie weken geleden werd zijn stoffelijk overschot aangetroffen bij Nigtevecht in het Amsterdam-Rijnkanaal. Sectie wees uit dat Lato door een misdrijf om het leven was gekomen. In de dagen die volgden berichtte De Telegraaf dat bij Lato's woning militaire parades werden gehouden en dat Kosovaarse soldaten er werden getraind door ervaren militairen. De krant toonde er ook beelden van.

Die beelden stammen uit 2016 en 2017, zegt Druten nu. In die periode werd ook de gemeente op de hoogte gebracht. 'Deze signalen gingen onder andere over het vlagvertoon en de aanwezigheid van enkele personen in militaire kleding. Vanuit de portefeuille openbare orde en veiligheid zijn deze signalen nader onderzocht en is contact gelegd met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum', aldus de gemeente.

Antwoord op raadsvragen

De gemeente keek vervolgens over welke zaken het zich moest buigen. Druten controleerde de woning in februari 2018 en sloot deze voor enkele maanden. In september 2018 constateerde de gemeente opnieuw dat er behalve Lato nog iemand in het huis woonde.

'Deze persoon betrof één van de mensen die eerder op onze aanzegging was verhuisd. Wij hebben daarop direct een last onder dwangsom opgelegd met als doel deze overtreding te beëindigen', verduidelijkt de gemeente als reactie op raadsvragen van Dorpslijst Afferden.

Geen signalen uit Den Haag

Buiten de ongewenste logé zegt Druten dat er nooit informatie is binnengekomen over een leger in opbouw aan de Kerkdam in Afferden, zoals in De Telegraaf werd beschreven. Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum in Den Haag diende als centraal informatieknooppunt en hield nauw contact met Druten.

Vanuit Den Haag zijn dergelijke signalen nooit afgegeven richting Druten. De suggestie van militaire parades wijst de gemeente dan ook van de hand.

Geen automatische wapens

Ook de aanwezigheid van automatische wapens is iets dat Druten niet bekend in de oren klinkt. Tijdens een controle in december 2017 werden twee handvuurwapens gevonden: de politie nam die in beslag en vernietigde ze. Nadien zijn geen wapens meer aangetroffen in Lato's woning. De bewering dat er zwaarbewapende militairen over het terrein liepen, spreekt Druten dan ook tegen. 'Dat beeld klopt niet.'

Het Openbaar Ministerie maakte eerder deze maand bekend het onderzoek naar Lato voort te zetten.

