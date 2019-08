Op Reces Met | 'Politiek moet je niet persoonlijk maken'

Of politici zich geschoffeerd of gekwetst voelen in de Arnhemse bestuurscrisis is niet zo interessant, stelt raadslid Sarah Dobbe van de SP in de tweede aflevering van 'Op Reces Met'. Volgens haar moet het om de inhoud gaan. We blikken met alle Arnhemse fracties terug op het politieke jaar.

door Huibert Veth

De half Spaanse Dobbe (40) kwam bij de verkiezingen in 2018 nieuw als raadslid in de Arnhemse politiek. Helemaal onervaren is ze niet, ze werkt al langer in Den Haag voor de landelijke SP-fractie. 'Wat ik wel heel leuk vind aan het Arnhemse raadswerk is om veel in de buurt te zijn. Gewoon mensen spreken en aanbellen.'

'Grote afstand in kwetsbare wijken'

'Je merkt in de kwetsbare wijken zoals het Broek, Malburgen of Presikhaaf dat de afstand tot de politiek heel groot is', vervolgt Dobbe. 'Neem bijvoorbeeld de Van Verschuerstraat, waar mensen door bouwwerkzaamheden last hebben van enorme scheuren in de muren. Dan haal ik die mensen naar de raad toe.'

In de huidige Arnhemse bestuurscrisis spelen de verstoorde onderlinge verhoudingen weer een grote rol. 'Maar ik vind het niet zo interessant wat mensen allemaal over elkaar zeggen. Of ze elkaar aardig vinden, of zich geschoffeerd of gekwetst voelen', zegt het SP-raadslid. 'Doe niet zo kinderachtig. Ga gewoon met elkaar aan tafel!'

'Geen spijt van toon'

Van verschillende partijen is kritiek te horen op de toon van de SP-fractie in het debat. 'Dat krijg je als je stevig oppositie voert.' Ze heeft geen spijt van de stijl die haar fractie daarbij kiest.

Voor ze in de raad kwam bestudeerde Dobbe het veelbesproken rapport-Frissen over de negatieve Arnhemse bestuurscultuur. 'Ik las over zaken als intimidatie en dacht: waar ga ik aan beginnen?' Ze vindt dat er nog veel naar dit rapport wordt verwezen, waarbij het inhoudelijke debat ontbreekt. 'Dat vind ik makkelijk. Je moet een pittig debat kunnen voeren. Dat is allemaal niet persoonlijk.'

'Pervers zorgsysteem'

Dobbe maakt zich zorgen over de zorgwinsten. 'De zorg is geen markt. Daarin zie je de ideologische tegenstellingen tussen ons en een partij als de VVD, die de controle over de stad heeft.'

Je zou volgens Dobbe kunnen kijken wat er mogelijk is om de aanbestedingen uit de zorg te halen. 'Nu wint vaak de goedkoopste. En die winsten worden gemaakt omdat je het ergens goedkoper doet. Zolang je dat perverse systeem er niet uithaalt, houd je dat risico.'

'Wel de plek waar je moet zijn'

Dobbe weet na ruim een jaar niet of ze zich echt thuis voelt in de Arnhemse politieke arena. 'Maar het is wel de plek waar je moet zijn als je verandering wilt brengen.'

